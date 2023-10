Netflix va ouvrir des magasins physiques, des Netflix House. Ces établissements proposeront des expériences diverses.

Netflix a commencé son histoire en proposant des produits physiques, en l’occurrence des DVD qu’elle louait à ses clients, et il semblerait aujourd’hui qu’elle souhaite retourner vers le physique aujourd’hui. De manière assez surprenante, le géant a décidé d’ouvrir plusieurs points de vente physique, baptisés Netflix House.

Ces magasins vendront des produits dérivés des contenus Netflix. Les établissements Netflix House proposeront aussi des expériences live et de la restauration. Dans les deux premières adresses, les clients pourront profiter d’une course d’obstacles basée sur Squid Game. Un programme aussi étrange que prometteur !

Les Netflix House abriteront aussi des installations artistiques basées sur les contenus populaires de la plateforme et des performances live pour les fans de la première heure. Par ailleurs, le restaurant servira une cuisine et des boissons que l’on peut voir sur les nombreux contenus de réalité autour de la nourriture proposés par le géant du streaming. Et il y en aura pour tous les goûts, de la cuisine familiale au repas haut de gamme.

Ces établissements proposeront des expériences diverses

Les deux premiers établissements Netflix House devraient ouvrir leurs portes aux États-Unis dans le courant de l’année 2025, mais Netflix n’a pas précisé où. D’autres devraient voir le jour ailleurs dans le monde ultérieurement. Pourquoi cette ouverture ? Josh Simon, vice-président responsable produit chez Netflix, expliquait à Bloomberg que les clients “adorent être immergés dans le monde de leurs films et séries TV et nous avons beaucoup réfléchi à comment nous pourrions amener cela à un autre niveau.”

Ce n’est pas la première incursion de Netflix dans le “monde réel”, si l’on peut dire. Par le passé, le géant américain a déjà ouvert des magasins éphémères aux quatre coins du globe pour mettre à l’honneur des contenus extrêmement populaires comme Stranger Things ou autre. Netflix House, par contre, viendra mettre en avant tout le catalogue de la plateforme, sans tant est que cela ait un sens, évidemment.

L’entreprise est encore en train de finaliser les détails des menus, des adresses et de tout le reste. Et il reste encore plus d’un an pour peaufiner tout cela.