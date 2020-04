Netflix propose plusieurs documentaires gratuitement sur YouTube

En cette période de confinement, on se retrouve à chercher à s'occuper chez soi. Pour certains, c'est l'occasion parfaite pour regarder ces films et séries qui font de l’œil depuis si longtemps. Il ne faut pas non plus oublier les documentaires.

À cause des mesures de confinement prises par de nombreux gouvernements, des centaines de millions de personnes se retrouvent contraintes de rester chez eux, de ne pas sortir à moins que ce ne soit absolument nécessaire. Les entreprises, notamment celles de la tech, ont plusieurs solutions pour nous faire passer le temps plus facilement. Cela passe par exemple par la mise à disposition gratuite de contenus qui jusqu’à présent étaient payants. Ce que vient de faire Netflix.

Netflix propose des documentaires et séries gratuitement

Si vous êtes coincé(e) chez vous, que vous cherchez des contenus à regarder et que vous n’avez pas d’abonnement payant à un quelconque service de streaming, sachez que le catalogue gratuit est aujourd’hui plus fourni que jamais. Netflix vient d’annoncer la mise à disposition gratuite d’un certain nombre de documentaires directement sur YouTube. Une décision qui semble davantage viser les enseignants, à la recherche de contenus pour la continuité pédagogique, mais qui pourrait évidemment profiter à tout un chacun.

Selon le communiqué de Netflix, “depuis de nombreuses années, Netflix permet aux enseignants de proposer des documentaires dans leurs classes. Cela étant dit, maintenant que les écoles sont fermées, ce n’est plus possible. À leur demande, nous avons rendu certains de nos documentaires et séries accessibles gratuitement sur la chaîne YouTube Netflix US. La liste complète des documentaires et des séries en question est disponible.” En proposant ces contenus sélectionnés sur YouTube, n’importe qui peut y avoir accès gratuitement. Si vous aimez les documentaires ou que vous cherchez quelque chose de différent à regarder, direction donc la chaîne Youtube de Netflix US pour découvrir tout cela.