Netflix fait disparaître son offre Essentiel aux États-Unis et au Royaume-Uni. Il devrait bientôt en être de même en France.

Netflix a fait disparaître son offre Essentiel – la plus abordable du service sans publicité – aux États-Unis et au Royaume-Uni. L’entreprise a mis à jour ses offres et sa grille tarifaire pour indiquer que les nouveaux membres résidant aux États-Unis et au Royaume-Uni ne peuvent plus souscrire à l’offre Essentiel.

Netflix fait disparaître son offre Essentiel aux États-Unis et au Royaume-Uni

Dans le même temps, celles et ceux qui sont abonnés à cette offre peuvent la conserver – au même tarif – jusqu’à ce qu’ils annulent ou changent leur abonnement. Le géant du streaming avait initialement mis fin à cette offre au Canada, pays dans lequel les utilisateurs sont souvent les premiers à expérimenter les modifications du service. Ce fut par exemple l’un des premiers pays à mettre en application le système d’interdiction de partage du mot de passe, avant que celui-ci ne soit étendu à tous les pays du globe.

Comme Cord Busters le précise, Netflix oriente les clients vers l’offre Standard avec pub depuis quelque temps et a rendu l’offre Essentiel virtuellement invisible pendant le processus de souscription. Aujourd’hui, l’offre Essentiel n’existe plus du tout comme option à l’inscription dans certains pays. Sans elle, les nouveaux utilisateurs résidant aux États-Unis et au Royaume-Uni doivent débourser au minimum 15,49 $ ou 11 £ par mois, respectivement, s’ils ne veulent pas que leur expérience de streaming soit interrompue par la publicité. L’offre Standard permet de diffuser sur deux appareils simultanément et en Full HD. L’offre permet aussi de télécharger du contenu pour le regarder hors ligne sur deux appareils et donne la possibilité d’ajouter un membre supplémentaire qui ne vit pas sous le même toit avec un surcoût.

Il devrait bientôt en être de même en France

Quoi qu’il en soit, l’offre Essentiel était parfaite pour celles et ceux qui peuvent se contenter du HD sur un seul appareil et ne compte télécharger du contenu que sur un téléphone ou une tablette, sans avoir une personne supplémentaire à greffer sur leur compte. Si les nouveaux abonnés ne veulent pas débourser 5 $ de plus pour l’offre Standard, ils doivent désormais faire avec l’offre Standard avec pub à 7 $ par mois aux États-Unis et 5 £ au Royaume-Uni. Celle-ci permet de diffuser en Full HD et de regarder sur deux appareils simultanément comme l’offre Standard sans publicité, mais il n’y a pas de téléchargement ni la possibilité d’ajouter un autre membre. Les abonnés peuvent aussi s’attendre à une moyenne de 4 minutes par heure de publicités, chacune faisant entre 15 et 30 secondes et, évidemment, ne peut être passée.