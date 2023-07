City Hunter : un remake en live-action par Netflix

Ryohei Suzuki et Misato Morita vont incarner Ryo Saeba et Kaori Makimura dans le remake en live-action de City Hunter.

Réalisée par Yuichi Sato à partir d’un scénario de Tatsuro Mishima pour Netflix aux côtés de Horipro, Office Shirous et Coamix, la nouvelle adaptation cinématographique de City Hunter est une version moderne et actualisée du manga écrit et dessiné par Tsukasa Hojo qui se déroule dans les rues animées de Shinjuku, le quartier de la nuit à Tokyo au Japon. Lorsque le partenaire de Ryo Saeba (Nicky Larson dans la version française de City Hunter), Tony Marconi (Hideyuki Makimura de son vrai nom), est tué, le fameux détective privé et Laura Marconi (Kaori Makimura) s’associent pour découvrir la vérité, formant ainsi un nouveau duo.

Nicky Larson reprend du service ! L’adaptation live de l’œuvre éponyme, avec Ryohei Suzuki et Misato Morita en cast principal et Yuichi Sato à la réalisation, en 2024. pic.twitter.com/sZ1TtNek6T — Netflix France (@NetflixFR) July 13, 2023

Tsukasa Hojo approuve le film City Hunter de Netflix qui sortira l’année prochaine :

Après environ dix ans depuis que le projet a vu le jour, nous avons enfin commencé à le mettre en œuvre ! J’ai toujours espéré que le rôle principal serait joué par quelqu’un qui aimait vraiment City Hunter et grâce à la passion inébranlable de Ryohei Suzuki, le moment est enfin venu. J’ai été invitée à visiter les décors où tout le monde semblait s’amuser sur ce magnifique tournage, avec une attention portée à chaque détail. Grâce au dévouement des acteurs et de l’équipe, j’ai hâte que le titre soit porté à l’écran, avec une perspective fraîche et réaliste qui n’est pas strictement liée au manga original.

Ryohei Suzuki, le nouveau Ryo Saeba sur le grand écran

Le comédien japonais Ryohei Suzuki est fier d’être celui qui ne craint personne :

Je ressens une grande responsabilité à l’égard de ce personnage légendaire et bien-aimé créé par Tsukasa Hojo. J’ai hâte que les fans actuels et les nouveaux venus du monde entier tombent amoureux de Ryo Saeba et de ses aventures amusantes et pleines d’action dans le Tokyo d’aujourd’hui. Nous souhaitons trouver un juste équilibre entre le réalisme et la fantaisie, ainsi qu’entre les tons des années 80 et ceux d’aujourd’hui.