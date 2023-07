IO Interactive s’implante au Royaume-Uni avec un nouveau studio

Afin d'étoffer ses effectifs et avoir une plus grande marge de manoeuvre pour le développement d'expériences à gros budget, IO Interactive annonce l'ouverture d'un nouveau studio à Brighton, au Royaume-Uni.

IO Interactive Brighton vient renforcer les talentueuses équipes d’IO Interactive Copenhague, IO Interactive Malmö, IO Interactive Barcelone et IO Interactive Istanbul pour contribuer aux ambitieux efforts de production et d’édition de Project 007, Project Fantasy et Hitman : World of Assassination, la refonte de Hitman 3 qui regroupe désormais les trois reboot ainsi que les modes Contrat, Escalade et Cible fugitive et le contenu “live” qui est régulièrement mis à jour.

Announcing IOI Brighton, our new studio in the UK. Read the announcement: https://t.co/3Ef4WQg7ib pic.twitter.com/fWV07kioU7 — IO Interactive (@IOInteractive) July 6, 2023

Hakan Abrak, le PDG d’IO Interactive, a déclaré :

Nous sommes extrêmement fiers et enthousiastes à l’idée d’ouvrir notre prochain studio à Brighton, où nous voyons un énorme potentiel pour agrandir notre formidable équipe et attirer les meilleurs talents de la scène de développement du Royaume-Uni. Nous sommes impatients d’étendre nos activités à de nouveaux horizons et pensons que IOI Brighton est une destination particulièrement attrayante pour les développeurs de tous horizons.

Le Royaume-Uni accueille IO Interactive pour James Bond

Comme le précise un communiqué, ce n’est aucunement un hasard si IO Interactive a décidé d’installer sa nouvelle filiale au Royaume-Uni :

IOI Brighton est situé au cœur de l’un des centres culturels et artistiques du Royaume-Uni. Connue pour sa belle plage et sa jetée emblématique, Brighton associe également la gastronomie, le shopping, une vie nocturne ainsi qu’une architecture unique, ce qui en fait un excellent choix pour s’installer au Royaume-Uni. L’équipe principale de IOI Brighton est déjà en place et la philosophie de développement de IOI, basée sur le fait de travailler sur chaque projet de tous les studios, permet d’amener au Royaume-Uni le développement du Project 007, la première histoire sur les origines de James Bond. Les équipes passionnées de tous les studios IOI donnent libre cours à leur créativité dans l’univers emblématique de James Bond et sont impatientes de poursuivre le développement de ce jeu ambitieux avec la nouvelle équipe d’IOI Brighton.