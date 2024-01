Netflix domine les nominations aux Oscars, Disney et Apple en embuscade

Parmi les films les plus attendus figurent "Oppenheimer", "Poor Things" et "Killers of the Flower Moon".

Les colosses de streaming prennent le pouvoir aux Oscars

L’annonce des nominations aux oscars a relancé le débat annuel incessant dans le milieu cinématographique. Pour cette année, Netflix domine la liste avec en poche 18 nominations, incluant celle du meilleur film, ce qui le positionne techniquement en première position, selon une analyse de Variety.

Il est pertinent de préciser ici que Netflix a “techniquement” obtenu le plus de nominations selon la perspective. En effet, Disney a aussi son mot à dire avec 20 nominations récoltées à travers diverses catégories. Cependant, cette prouesse n’est possible que quand on ne morcèle pas ses nombreuses sous-marques. Il faut bien se souvenir que Disney est un véritable géant, propriétaire de pratiquement tout, incluant “20th Century Studios, Hulu, Lucasfilm Ltd., Marvel Studios, National Geographic Documentary Films, Pixar Animation Studios et Searchlight”, entre autres. Ces derniers ont rassemblé 20 nominations, y compris celle du meilleur film pour “Poor Things”.

Feature films with the most #Oscars nominations: "Oppenheimer" – 13

"Poor Things" – 11

"Killers of the Flower Moon" – 10

"Barbie" – 8

"Maestro" – 7

"American Fiction" – 5

"Anatomy of a Fall" – 5

"The Holdovers" – 5

"The Zone of Interest" – 5https://t.co/Ag0MICHLXY — Variety (@Variety) January 23, 2024

Apple et Universal suivent le mouvement

Apple, de son côté, n’est pas en reste avec 13 nominations, dont le meilleur film pour “Napoleon” et “Killers of the Flower Moon”. C’est une réussite notable pour une entreprise qui n’a fait son entrée dans le domaine de la création de contenus originaux que depuis quatre ans environ. Aussi, Universal, une véritable société de production à l’ancienne, a décroché 13 nominations, avec entre autres, le meilleur film pour “Oppenheimer”.

Dans la série des autres remarques importantes, notons la nomination pour le meilleur film de “Barbie”, même si Greta Gerwig a été négligée dans la catégorie de la meilleure réalisatrice, et que Margot Robbie n’a pas obtenu de nomination pour la meilleure actrice. Ryan Gosling, au contraire, a été nominé pour le meilleur acteur dans un second rôle.

A24, la seule société de production avec plusieurs nominations pour le meilleur film

Quant aux films les plus nommés, “Oppenheimer” et “Poor Things” se partagent le haut du podium avec 13 nominations chacun. Cependant, A24 est la seule société de production avec plusieurs nominations dans la catégorie du meilleur film, grâce à “Past Lives” et “The Zone of Interest”. A24 était également derrière la série limitée Netflix “Beef”, qui a remporté de nombreux Emmys la semaine dernière. Aussi insensé que cela puisse paraître, A24 produit également la sitcom hilarante, mais résolument bas de gamme, “Tacoma FD”.