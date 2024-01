Alien : Disney revisite l’histoire du Xenomorphe 12 ans après Prometheus

La créature emblématique du film Alien a connu diverses origines, passant d'une espèce antique à une arme biologique créée par un androïde au 22ème siècle.

Tl;dr La franchise Alien revient avec un nouveau film et une série TV.

La série TV Alien dirigée par Noah Hawley pourrait ignorer l’origine du Xenomorphe définie par Prometheus.

Noah Hawley préfère voir le Xenomorphe comme le produit de millions d’années d’évolution plutôt qu’une arme biologique récente.

La série pourrait s’inscrire comme un prequel du premier film Alien.

La franchise Alien : un nouvel essor

Une nouvelle ère s’ouvre pour la franchise Alien, après une absence prolongée du grand écran suite aux performances décevantes au box-office de Alien: Covenant en 2017. En effet, la saga Alien revient en force avec un nouveau film prévu pour 2024, intitulé Alien: Romulus, et une série TV qui promet d’enrichir la mythologie de la franchise.

Une série TV Alien très attendue

La série TV Alien, produite par FX et dirigée par Noah Hawley, créateur de Fargo et Legion, est sans doute l’un des projets Alien les plus excitants de ces dernières années. Bien que peu d’informations soient disponibles concernant l’intrigue et les personnages, il est d’ores et déjà clair que la série va apporter un vent de fraîcheur et de nouveauté à la franchise.

Une nouvelle interprétation du Xenomorphe

La série pourrait notamment remettre en question l’origine du Xenomorphe telle qu’elle a été définie dans Prometheus et Alien: Covenant. En effet, Noah Hawley a exprimé sa préférence pour une vision du Xenomorphe comme le “produit de millions d’années d’évolution” plutôt qu’une arme biologique créée récemment, comme le suggèrent les films préquels.

Une continuité en question

La question de la continuité de la franchise Alien est donc posée. La série pourrait-elle s’inscrire comme un prequel du premier film Alien et s’entrecroiser avec la timeline de Prometheus ? Ou bien, choisira-t-elle d’ignorer complètement les événements de la saga préquelle ? Quoi qu’il en soit, l’avenir de la franchise Alien s’annonce passionnant, malgré les possibles retcons ou petites incohérences à venir.