Netflix transforme le succès cinématographique de Matt Damon en un thriller encore plus glaçant

Le film The Talented Mr Ripley devient une série télévisée pour la plateforme de streaming Netflix.

Tl;dr Le teaser et la date de sortie de Ripley ont été dévoilés.

Andrew Scott va incarner Tom Ripley.

Ripley débutera sur Netflix le 4 avril prochain.

La série télévisée est une adaptation des romans de Patricia Highsmith.

Ripley se tease

Netflix a partagé un teaser et une date de sortie pour sa nouvelle série thriller, Ripley. Ce projet, annoncé pour la première fois en 2019, est l’adaptation télévisée des incontournables romans de Patricia Highsmith sur Tom Ripley. Le rôle principal est tenu par Andrew Scott, célèbre pour ses performances dans les séries Fleabag et Sherlock, ainsi que pour son interprétation acclamée dans le drame de 2023 All of Us Strangers.

Premières impressions

Dans le sombre teaser en monochrome de la série télévisée, Tom Ripley, maintenant interprété par Andrew Scott, est sur toutes les lèvres. Celui-ci révèle également que John Malkovich a été sélectionné pour le casting. Il avait précédemment incarné Tom Ripley dans le film de 2002, Ripley’s Game. La diffusion de Ripley est prévue pour le 4 avril prochain sur Netflix.

Que savoir de la série ?

La série de huit épisodes débute avec Tom Ripley vivant de petites escroqueries. Situé dans le New York des années 1960, le personnage est engagé par un riche homme pour convaincre son fils de rentrer d’Italie. Ripley est alors tenté par le mode de vie de Dickie et sa romance avec Marge Sherwood, ce qui le mène à des extrêmes pour conserver sa place à ses côtés.

Derrière la caméra

La série Ripley est l’œuvre de Steven Zaillian, qui a écrit et réalisé chaque épisode. Il a contribué à certains des films les plus influents d’Hollywood, remportant un Oscar pour le scénario de Schindler’s List, et a également écrit pour les films Gangs of New York et The Irishman de Scorsese.