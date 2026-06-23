Netflix calme une théorie sur Rumi, mais KPop Demon Hunters 2 reste flou

Une rumeur tenace autour de Rumi vient d’être écartée par Netflix. De quoi rappeler une chose : la suite de KPop Demon Hunters n’est pas près d’arriver.

Netflix rejette la théorie de la jumelle de Rumi

La suite reste à un stade très précoce

Le studio laisse les fans spéculer

Netflix a coupé court à l’une des plus grosses théories autour de KPop Demon Hunters 2. Non, Rumi n’aurait pas de jumelle secrète élevée à part à cause d’une nature plus démoniaque, du moins si l’on en croit Marian Lee, directrice marketing de la plateforme.

La théorie du jumeau secret ne tient plus

Interrogée par Variety, Marian Lee a raconté que son fils, grand fan du film, rentrait de l’école en lui répétant les rumeurs entendues sur la suite, notamment celle d’une jumelle cachée pour Rumi. Sa réponse a le mérite d’être nette. Elle dit lui avoir répondu « Mon grand, je n’ai même pas encore vu de script, donc je te promets que non ».

Le point important est là. Ce n’est pas juste une esquive de communicante. C’est aussi une manière de dire que le projet reste très en amont, assez loin du moment où les détails de scénario commencent à circuler sérieusement.

Une suite déjà commentée, mais encore loin

Ce que montre aussi cette prise de parole, c’est que Netflix suit très bien le bruit autour de KPop Demon Hunters. Les théories existent, elles tournent vite, et elles remontent jusqu’aux dirigeants. Mais pour l’instant, il n’est visiblement pas question de lancer une grosse machine à hype.

Et ce n’est sans doute pas un hasard. Le premier film a trouvé une formule qui a frappé juste, entre animation léchée, action et dimension musicale. Quand un succès repose sur un équilibre aussi précis, accélérer la suite peut faire plus de mal que de bien.

Pourquoi ce flou peut servir le film

On pourrait y voir une frustration pour les fans les plus pressés. Bon, c’est aussi une façon très efficace de garder la conversation vivante sans campagne marketing appuyée. Tant que Netflix ne confirme ni ne détaille grand-chose, les spéculations continuent d’alimenter l’attente.

Cette attente paraît plus naturelle, presque auto-entretenue. Et clairement, c’est préférable à une promesse de sortie rapide qui finirait par mettre la pression sur l’écriture ou la production de KPop Demon Hunters 2.

Le vrai défi, ce n’est pas la rumeur, c’est l’équilibre

Au fond, la question n’est pas seulement de savoir quelle théorie survivra. La suite devra soigner ses grandes lignes de récit, les conséquences pour les personnages, la musique, et même le choix des figures mises en avant à l’écran.

Il y a aussi un autre sujet, plus concret. Gérer les attentes. Après un premier film devenu un vrai carton, le calendrier de développement comptera presque autant que l’intrigue elle-même. Les fans peuvent continuer à imaginer la suite, et c’est même utile pour garder l’excitation intacte. Mais la réponse de Marian Lee rappelle une chose simple, quand même : pour l’instant, KPop Demon Hunters 2 reste surtout un objet de projection.