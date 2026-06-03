Netflix annule cette série d’horreur qui se déroule dans les années 90 avant son envol

Malgré un univers glaçant ancré dans les années 1990, cette série d’horreur n’aura pas eu l’occasion de s’imposer auprès du public : Netflix a décidé d’interrompre sa diffusion avant même qu’elle ne puisse développer tout son potentiel.

Tl;dr « Archive 81 » annulée malgré son succès critique.

La saison 1 laisse un cliffhanger non résolu.

Le podcast original offre une suite pour les fans.

Un succès avorté sur Netflix

C’est l’un de ces paradoxes auxquels la plateforme nous a habitués : portée par une atmosphère troublante et une narration ambitieuse, la série « Archive 81 », réalisée par Rebecca Sonnenshine, n’aura connu qu’une existence éphémère sur Netflix. En quelques semaines à peine, ce thriller surnaturel en huit épisodes s’était pourtant hissé parmi les séries les plus vues, attisant la curiosité d’un large public. Pourtant, la sentence est tombée sans justification officielle : malgré ses qualités et sa communauté croissante, la série a été brutalement interrompue, vraisemblablement pour des raisons de « données » propres à la politique de la plateforme.

Des mystères laissés en suspens

Ce qui frappe surtout avec cette annulation, c’est le sentiment d’inachevé. La première saison de « Archive 81 », inspirée du podcast éponyme créé par Daniel Powell et Marc Sollinger, suit le parcours de Mamoudou Athie, dans le rôle de Dan, archiviste missionné pour restaurer d’anciennes vidéos liées à des événements mystérieux des années 1990. Très vite, l’intrigue plonge dans un univers où se croisent sectes, entités cosmiques et réalités alternatives – bref, tous les ingrédients d’un suspense maîtrisé. Seulement voilà : le dernier épisode se conclut sur un cliffhanger vertigineux, laissant planer la possibilité du voyage dans le temps et nombre de questions irrésolues.

Saisons inexplorées et regrets des fans

Difficile pour les amateurs du genre d’accepter que tant de pistes narratives restent lettre morte. À titre d’exemple, l’histoire familiale douloureuse de Dan — notamment l’incendie fatal dont l’origine demeure obscure — devait être au cœur d’une éventuelle suite. Dans une interview accordée à Entertainment Weekly en 2022, Sonnenshine évoquait d’ailleurs ces « petits éléments disséminés çà et là » qui auraient nourri toute une mythologie encore inexplorée : «Il y a beaucoup d’œufs de Pâques ou de petits détails… Oui, certaines choses n’ont simplement pas trouvé leur place dans la saison.»

Des alternatives pour prolonger l’expérience

Face à cette frustration collective, il subsiste cependant une consolation : le podcast original compte actuellement trois saisons disponibles sur Spotify, Apple Podcasts ou Audible. Pour ceux que ce monde fascinant continue de hanter, il est donc possible — au moins partiellement — d’en découvrir davantage et peut-être même d’obtenir quelques réponses tant attendues.