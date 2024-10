Kurt Sutter abandonne sa nouvelle série pour Netflix

La production de The Abandons prend une tournure inattendue avec le départ de Kurt Sutter.

Tl;dr The Abandons perd Kurt Sutter en plein tournage.

Des différends créatifs et des problèmes de budget seraient en cause.

L’avenir de The Abandons est incertain sans Kurt Sutter à la barre.

Un départ inattendu

Le créateur de Sons of Anarchy, Kurt Sutter, a quitté de manière inattendue sa nouvelle série western pour Netflix, The Abandons. En plus de mettre en avant Lena Headey et Gillian Anderson, elle devait également marquer les retrouvailles de Kurt Sutter avec Michael Ornstein et Ryan Hurst.

Des différends créatifs

Selon les informations de Deadline, Kurt Sutter a quitté le projet avec seulement trois semaines restantes avant la fin prévue de la production. Des sources indiquent que cette décision a été le résultat de différences créatives survenues après que Netflix ait visionné les premiers montages bruts des épisodes.

Des problèmes de budget et de production

The Abandons a également connu des problèmes de budget, et le nombre d’épisodes a dû être réduit de dix à sept, avant d’être ramené à huit à cause de la division du premier épisode en deux parties. Le reste de la production sera supervisé par le producteur exécutif et le réalisateur Otto Bathurst, et le co-producteur exécutif Rob Askins.

Un avenir incertain

Le départ de Kurt Sutter pourrait avoir des conséquences importantes pour The Abandons. Malgré le succès écrasant de Sons of Anarchy, Kurt Sutter a eu du mal à recréer la même réussite avec ses projets suivants. Son départ de The Abandons risque donc de jeter une ombre sur l’avenir de la série.