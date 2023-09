The Bikeriders se la joue Sons of Anarchy

20th Century Studios et New Regency dévoile le premier trailer de The Bikeriders, un film de motards avec Tom Hardy, Jodie Comer et Austin Butler.

Écrit et réalisé par Jeff Nichols, The Bikeriders est une histoire fictive inspirée du livre de photos du même nom publié en 1967 par Danny Lyon qui suit l’ascension d’un club de motards du Midwest à travers la vie de ses membres :

Kathy, un membre déterminé des Vandals, mariée à un motard sauvage et téméraire nommé Benny, raconte l’évolution des Vandals au cours d’une décennie. Au départ, il s’agissait d’un club local de marginaux unis par le bon temps, les motos rugissantes et le respect pour leur chef solide et constant, Johnny. Au fil des ans, Kathy fait de son mieux pour gérer la nature indomptée de son mari et son allégeance à Johnny, avec qui elle a l’impression de devoir rivaliser pour attirer l’attention de Benny. Alors que la vie au sein des Vandals devient de plus en plus dangereuse et que le club menace de devenir un gang plus sinistre, Kathy, Benny et Johnny sont obligés de faire des choix quant à leur loyauté envers le club et les uns envers les autres.

Un trailer pour The Bikeriders

The Bikeriders sera diffusé le 1er décembre dans les salles obscures américaines. Une sortie en France n’est pas prévue pour le moment. Le casting est composé de Jodie Comer (Kathy), Austin Butler (Benny), Tom Hardy (Johnny), Michael Shannon (Zipco), Mike Faist (Danny Lyon), Norman Reedus (Funny Sonny), Boyd Holbrook (Cal), Damon Herriman (Brucie), Beau Knapp (Wahoo), Emory Cohen (Cockroach), Karl Glusman (Corky), Toby Wallace (The Kid) et Happy Anderson (Big Jack).

Sarah Green, Brian Kavanaugh-Jones et Arnon Milchan sont les producteurs, tandis que Yariv Milchan, Michael Schaefer, Sam Hanson, David Kern et Fred Berger sont les producteurs exécutifs de The Bikeriders pour 20th Century Studios et New Regency.