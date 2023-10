Netflix ajoute le cultissime Dead Cells à son catalogue de jeux. Il y aura aussi Slayaway Camp.

Le studio de jeux vidéo de Netflix travaille, lentement mais sûrement, à développer de nouveaux jeux, ajoutant environ 40 sorties sur mobile pour 2023. L’un de ses jeux est le très populaire Dead Cells, qui a été tout récemment annoncé dans le cadre de la campagne de promotion “Netflix & Thrill” pour Halloween. Ce n’est pas exactement un jeu d’horreur, mais vous jouez effectivement un fantôme façon blob sans tête et l’ensemble est grandement inspiré de la série Castlevania, alors pourquoi pas.

Netflix ajoute le cultissime Dead Cells à son catalogue de jeux

Dead Cells: Netflix Edition inclut tout le jeu original ainsi que tous les DLC, dont le récent crossover avec Castlevania, justement. Un abonnement à Netflix vous permet de profiter du jeu sur un appareil iOS ou Android. On ne sait cependant pas s’il sera possible d’utiliser l’application de manette officielle pour jouer au jeu sur un téléviseur compatible.

Si vous ne le savez pas, sachez que Dead Cells est un roguelike à défilement latéral avec des maps générées de manière procédurale qui sont réinitialisées à chaque run. Le monde est vaste et plein de secrets et autres bonus. Nombre de ces améliorations persistent de run en run, en faisant davantage un “roguelite” comme le tout aussi réussi Hades. L’aspect Metroidvania est aussi important parce qu’il y a des zones de la map inaccessibles lorsque vous jouez au début, qui nécessitent des mécaniques autres, comme le double saut, que vous récupérez en jouant. C’est une formule diablement addictive pour un gameplay formidable. Ce qui explique pourquoi plus de 10 millions de copies ont été vendues sur toutes les plateformes.

Il y aura aussi Slayaway Camp

Outre Dead Cells, Netflix a aussi annoncé la sortie à venir d’une version améliorée du jeu d’énigmes horreur Slayaway Camp. Vous y incarnez un slasher psychotique baptisé Skullface. Ce conte qui réchauffe le cœur vous demande de résoudre des énigmes isométriques et tuer d’ennuyer conseillers. Slayaway Camp: Netflix & Kill inclut le DLC de Slayaway Camp: Butcher’s Cut – Deluxe Edition et d’autres goodies.

Ces deux jeux arrivent bientôt, mais Netflix n’a pas dévoilé de date précise. Ils sortiront avant Halloween, c’est certain, puisque c’est là l’intérêt de la campagne. Et comme tous les jeux Netflix, il n’y aura aucune publicité ni achat intégré, juste du jeu et du plaisir !

À noter, une série animée Dead Cells est en préparation. Et cette dernière n’a pas encore de plateforme attitrée. Faut-il y voir un signe qu’elle arrivera sur Netflix ? Après tout, après des adaptations comme Sonic the Hedgehog, Tomb Raider ou encore Devil May Cry, sans oublier celles dans la licence Castlevania ou la délurée Cuphead Show, ce serait tout à fait logique.