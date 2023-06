Dead Cells va avoir droit à sa propre série d'animation en 2024. Un projet mené par le développeur Motion Twin, le studio Bobbypills et Animation Digital Network.

Le développeur Motion Twin vient d’annoncer qu’une série d’animation basée sur le jeu Dead Cells verra le jour en 2024. Cette série est actuellement en production au sein du studio français Bobbypills, qui a déjà réalisé les trailers animés pour le jeu et ses nombreux DLC depuis sa sortie en 2018. Cette série animée semble suivre la narration du jeu, on repartira donc sur une “île maudite” avec une population de “créatures monstrueuses” et des “prophéties autour d’un héros étourdi”.

Cette série est coproduite par le service de distribution d’anime français Animation Digital Network. La première saison du dessin animé Dead Cells devrait proposer 10 épisodes, chacun durant entre sept et dix minutes. La série sera aussi, par ailleurs, exclusive à la France, dans un premier temps, avant de s’offrir une disponibilité mondiale quelque temps plus tard. Il y a aussi un petit teaser qui ne révèle pratiquement rien, mais donne un aperçu du style de l’animation.

Le développeur Motion Twin promet que ce projet de série animée n’aura aucun impact sur son engagement à fournir des mises à jour régulières et du nouveau contenu au jeu original. Dead Cells est actuellement disponible sur toutes les plateformes auxquelles vous pourriez penser, y compris PC, consoles et appareils mobiles. Il s’est écoulé à plus de 10 millions de copies depuis son lancement. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, ce jeu acclamé par la critique comme par les joueurs, est un hybride roguelike/metroidvania qui vous place, ô surprise, dans la peau d’un héros étourdi qui tente de s’échapper d’une île maudite.