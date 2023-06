Ubisoft dévoile un teaser pour sa série d’animation à venir sur Netflix

Ubisoft dévoile un teaser pour sa série d'animation Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix à venir sur Netflix. Une série qui devrait parler à bon nombre de fans.

Ubisoft a dévoilé tout récemment un teaser pour Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix. Cette série d’animation à venir sur Netflix est basée sru l’extension Blood Dragon de 2013 du jeu Far Cry 3, mais c’est aussi au moins autant un remix tout à fait ironique de la licence culte d’Ubisoft qu’un shoot de nostalgie des années 1990 -.

Ubisoft dévoile un teaser pour sa série d’animation Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix à venir sur Netflix

Le créateur de la série, Adi Shankar, producteur de la série Castlevania de Netflix, a lancé ce trailer dans un imposant costume de cyborg semblant tout droit sorti de cet univers. “Il y a sept ans, j’ai reçu un appel d’Ubisoft m’offrant l’opportunité d’adapter l’une de leurs très, très, très sérieuses licences en un animé”, racontait-il d’un air impassible. “Mais à la place, je suis revenu vers eux avec un concept dingue inspiré de l’ambiance de Far Cry 3: Blood Dragon. Ce concept reprenait la grande variété de personnages d’Ubisoft et les rassemblait dans une série d’animation délirante qui allait devenir cette lettre d’amour aux années 1990… ou tout du moins à ce que je me rappelle des années 1990.”

La série se déroule en 1992, mais dans un univers alternatif dans lequel les États-Unis ne sont plus, remplacés par une nation baptisée Eden avec de fortes tendances orwelliennes. “Le super-soldat Dolph Laserhawk vient d’être trahi par l’amour de sa vie et enfermé dans la prison ultra-sécurisée Supermaxx”, explique Ubisoft. “Il doit désormais diriger une équipe de parias rebelles dans des missions sous couverture à haut risque pour survivre.”

Une série qui devrait parler à bon nombre de fans

Adi Shankar décrit cette série comme une fiction violente et dystopique dans l’esprit des travaux d’Aldous Huxley, tout en étant une comédie sombre et une histoire d’amour, hautement satirique, “la série la plus philosophiquement consciente que vous ayez vue depuis très longtemps.” À l’animation, c’est Bobbypills Studio qui œuvre.

Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix doit arriver sur Netflix cet automne. Vous pouvez regarder le teaser juste ci-dessous.