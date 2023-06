Comment prendre des screenshots sur Netflix et consort

Les services de streaming voient d'un mauvais œil que les utilisateurs réalisent des captures d'écran de leur contenu. La chose est pourtant possible. Voici comment procéder.

C’est une frustration que vous avez probablement déjà rencontrée : vous regardez une série ou un film, vous voulez mettre en pause pour réaliser une capture d’écran, que ce soit pour créer un mème ou partager une blague avec un ami, mais lorsque vous appuyez sur le bouton screenshot, vous vous retrouvez avec une image blanche, parfois avec des sous-titres. C’est un problème fréquent chez de nombreux services de streaming, y compris Netflix, Prime Video, Hulu et d’autres. Mais il existe une méthode de contournement.

Vous n’avez pas à attendre un éventuel changement d’avis de l’industrie sur la question. Vous pouvez prendre votre capture d’écran dès maintenant sur votre ordinateur, et ce, de plusieurs manières différentes. Désolé, l’opération n’a pas possible simplement, ni de manière fiable, sur iPhone ou tout autre appareil Android, mis à part, évidemment, prendre une photo de l’écran de votre téléphone.

Désactiver l’accélération matérielle

Désactiver l’accélération matérielle, la fonctionnalité qui utilise le GPU de votre ordinateur pour proposer des performances améliorées, dans des navigateurs comme Chrome et Edge peut être suffisant pour prendre des screenshots. Dans Chrome, allez dans Menu > Paramètres > Système et trouvez la fonction “Utiliser l’accélération matérielle si disponible”. Désactivez-la et redémarrez le navigateur. Dans Edge, allez dans Menu > Paramètres > Système et performances. Cherchez Utiliser l’accélération matérielle et désactivez-la.

Si vous êtes sous Firefox sur une machine sous Windows 11, les screenshots fonctionnent déjà par défaut. Sur une autre plateforme, par contre, ce n’est pas garanti. Allez dans Paramètres > Performances et décochez Utiliser les paramètres de performances recommandés. Ensuite, désactivez la fonction Utiliser l’accélération matérielle.

Vous pouvez alors prendre vos captures d’écran comme bon vous semble.

Ou utilisez cette extension Chrome

Si vous ne voulez pas désactiver l’accélération matérielle, vous pouvez essayer l’extension Video Screenshot pour Chrome et les navigateurs sous Chromium. Celle-ci fonctionne sur de nombreux services, dont Netflix, Disney+, Prime Video et d’autres.

Une fois installée, Video Screenshot ajoute un bouton Caméra dans l’interface du lecteur vidéo dans tous les services de streaming. Cliquez dessus et l’extension enregistrera une copie de la capture d’écran dans votre dossier Téléchargements. L’inconvénient est que cette extension ne semble pas capturer les sous-titres, mais vous pouvez les ajouter vous-même avec n’importe quel outil d’édition d’image.