Netflix a expédié ses tout derniers DVD dans le cadre de son service de location, marquant la fin d’une ère qui aura permis à l’entreprise de devenir le géant du streaming qu’elle est actuellement. “Netflix va expédier son ultime DVD le 29 septembre 2023”, écrivait la société dans un post sur le réseau X. “Mais l’enveloppe rouge reste un symbole de notre amour pour le divertissement.”

Netflix avait annoncé en avril de cette année qu’il allait mettre fin à son service de location de DVD le 29 septembre 2023, expliquant que la baisse significative de la demande pour les locations physiques rend “de plus en plus difficile” de proposer la qualité de service que l’entreprise souhaite. Cette dernière avait expédié son tout premier disque (Beetlejuice) en 1998 et, depuis lors, ce sont pas moins de 5,2 milliards de ces enveloppes rouges qui ont été envoyées à plus de 40 millions de clients.

La location de DVD a ouvert la voie à Netflix pour introduire le streaming à la demande en 2007, et ce service est devenu le plus populaire en 2009. La suite, vous la connaissez. Netflix n’a cessé de croître, pour produire son propre contenu pour le streaming, et compte aujourd’hui plus de 238 millions d’abonnés. Dans le même temps, la location de DVD (qui est passée sur le site DVD.com) est devenue un aspect mineur de Netflix. Et si les puristes adorent toujours autant les DVD et autres Blu-ray, les ventes mondiales ont plongé de 19 % entre 2021 et 2022. Disney a même annoncé il y a quelque temps cesser sa production de DVD et de Blu-ray en Australie.

Si c’est malheureusement un signe supplémentaire de la fin d’une époque, il y a un bon côté. Cet été, Netflix a annoncé que quiconque avait toujours un abonnement au service de location pouvait garder ses disques. Mieux encore, ceux-ci pouvaient même demander jusqu’à 10 films supplémentaires pour que l’entreprise puisse écouler son stock. “Profitez de vos derniers envois autant que vous le voulez”, écrivait Netflix sur X.