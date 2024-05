Sam et Nia après le scandale Ashley Madison : où en sont-ils aujourd’hui ?

Près de neuf ans après le scandale Ashley Madison qui a secoué leur vie, Sam et Nia sont toujours ensemble.

Tl;dr Le documentaire Ashley Madison: Sex, Lies & Scandal sur Netflix relate l’affaire Ashley Madison.

Il met en lumière le couple de vlogueurs, Sam et Nia Rader, affectés par le scandale.

Sam et Nia ont surmonté cette épreuve et sont toujours ensemble.

Ils prévoient de publier un livre sur leur expérience et leur réconciliation.

Un scandale numérique immortalisé

L’infidélité et le piratage informatique sont au cœur du documentaire en trois épisodes de Netflix intitulé Ashley Madison: Sex, Lies & Scandal. Cette série documentaire revient sur l’impact d’une cyberattaque qui a marqué le monde numérique en 2015, lorsque le groupe anonyme “The Impact Team” a dérobé et divulgué les données d’utilisateurs du célèbre site de rencontres canadien Ashley Madison.

Le scandale Ashley Madison : un impact personnel

Le caractère scandaleux de l’affaire est accentué par la nature même d’Ashley Madison, un site encourageant explicitement l’infidélité conjugale. Parmi les personnes exposées figure Sam Rader, membre du célèbre couple de vlogueurs Sam et Nia, qui ont fait l’objet de l’attention des médias suite à la révélation de l’infidélité de Sam.

Sam et Nia : une réconciliation publique

Auparavant connus pour les vlogs de leur vie familiale quotidienne sur leur populaire chaîne YouTube, Sam et Nia ont dû faire face à la tempête médiatique déclenchée par le scandale. Malgré la confession de Sam à Nia concernant son compte sur Ashley Madison, ils ont réussi à surmonter leurs problèmes conjugaux. Aujourd’hui, ils partagent leur histoire à travers le documentaire Netflix, réaffirmant leur engagement mutuel.

Un message d’espoir à travers un livre

En plus de leur participation à la série documentaire Netflix, Sam et Nia travaillent également sur un livre intitulé Sam and Nia Live in Truth: Public Scandals, Secret Vows, Restored Hearts. Ce livre, qui explore leur vie au-delà du scandale Ashley Madison, vise à inspirer d’autres couples confrontés à des défis similaires dans leur mariage.