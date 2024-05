Jessica Alba affronte un gangster armé d’une tronçonneuse dans un nouveau film d’action

Netflix dévoile un trailer du film d'action Trigger Warning avec Jessica Alba.

Un nouveau rôle pour Jessica Alba

Le premier trailer de Trigger Warning, le nouveau film d’action mettant en vedette l’actrice, mannequin et entrepreneuse américaine Jessica Alba, vient d’être dévoilé. Réalisé par Mouly Surya, Trigger Warning met en scène Jesica Alba dans le rôle de Parker, une soldate des forces spéciales qui se retrouve aux prises avec un gang de criminels violents après avoir repris la propriété du bar de son défunt père. Une intrigue haletante qui promet des séquences d’action inventives et qui sortira sur Netflix cet été.

Un casting étoilé

Trigger Warning met également en scène Mark Webber, Anthony Michael Hall, Tone Bell et Jake Weary. Jessica Alba, connue principalement pour son rôle de Sue Storm dans deux films Fantastic Four, mais aussi pour ses apparitions dans des films tels que Machete et Sin City: A Dame to Kill For, est maintenant au cœur de l’action en tant que héroïne solo.

Un film d’action original

Le trailer de Trigger Warning révèle que Parker se retrouve mêlée à une conspiration criminelle impliquant des membres du gouvernement local, ajoutant ainsi une couche de suspense à l’intrigue. L’actrice n’apparaît plus aussi souvent qu’auparavant au cinéma, mais son dernier film dans le genre était le désastreux Killers Anonymous en 2019, qui a actuellement 0% sur Rotten Tomatoes. Contrairement à ce film, Trigger Warning met Jessica Alba au centre de l’histoire.