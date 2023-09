Berlin arrive à la fin de l’année sur Netflix

Andrés de Fonollosa de La Casa de Papel revient dans la série télévisée Berlin.

Le comédien espagnol Pedro Alonso reprend le rôle de Berlin pour la série télévisée… Berlin de Netflix (préquelle/spin-off de La Casa de Papel) aux côtés d’une nouvelle bande composée de Michelle Jenner qui joue Keila, une éminence en ingénierie électronique, Tristán Ulloa qui interprète Damián, un professeur philanthrope et confident de Berlin, Begoña Vargas qui incarne Cameron, un kamikaze qui vit toujours sur le fil du rasoir, Julio Peña Fernández qui donne vie à Roi, le fidèle écuyer de Berlin et Joel Sánchez qui incarne Bruce, l’homme d’action implacable de la bande. Itziar Ituño et Najwa Nimri reprennent leurs rôles de policières, respectivement Raquel Murillo et Alicia Sierra. Enfin, Samantha Siqueiros, Julien Paschal, Masi Rodríguez et Rachel Lascar complètent le casting.

Berlin sera exclusivement disponible sur la plateforme de streaming Netflix à partir du 29 décembre prochain.

L’histoire de Berlin, la nouvelle série dans l’univers de La Casa de Papel

Netflix dévoile le synopsis de Berlin :

Il n’y a que deux choses qui peuvent transformer une mauvaise journée en une grande journée. L’amour et un salaire de plusieurs millions. C’est ce qui permet à Berlin de passer le cap de l’âge d’or, une période où il ne se doute pas encore de sa maladie et où il ne s’est pas fait piéger comme un rat dans la Monnaie d’Espagne. C’est là qu’il commence à préparer l’un de ses casses les plus extraordinaires, à savoir faire disparaître des bijoux d’une valeur de 44 millions comme par un tour de magie. Pour cela, il va faire appel à l’un des trois gangs avec lesquels il a volé.

Les huit épisodes de Berlin, créés par Álex Pina et Esther Martínez Lobato, ont été écrits par Álex Pina, Esther Martínez Lobato, David Barrocal, David Oliva et Lorena G. Maldonado. La réalisation est confiée à Albert Pintó, David Barrocal et Geoffrey Cowper.