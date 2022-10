Berlin, le spin-off de La Casa de Papel

L'univers du cambriolage de La Casa de Papel va s'étendre avec le spin-off Berlin.

Berlin a été créé par Alex Pina pour la plateforme de streaming Netflix et raconte l’histoire des casses montrés dans La Casa de Papel à travers le point de vue de plusieurs voleurs comme Berlin, incarné par Pedro Alonso (Retribution, The Silence of the Marsh, Diablo Guardian), et Tokyo, interprété par Ursula Corbero (The Emoji Movie, Snake Eyes, Snatch). La série dérivée mettra également en scène les comédiens Alvaro Morte, Itziar Ituno, Miguel Herran, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce, Rodrigo de la Serna, Darko Peric, Najwa Nimri, Hovik Keuchkerian, Luka Peros, Belen Cuesta, Fernando Cayo, Fernando Soto, Jose Manuel Poga et Mario de la Rosa.

Un teaser pour Berlin

Le spin-off Berlin sera diffusé dès l’année prochaine sur Netflix. Pour mémoire, le personnage de Berlin, connu également sous le nom de Andrés de Fonollosa, est le commandant en second du casse de la Monnaie royale d’Espagne et a également planifié le casse de la Banque d’Espagne, qu’il a partagé avec Sergio Marquina, alias Le Professeur, et Palermo, de son vrai prénom Martin Berrote.

Alex Pina, qui a un accord global avec Netflix, produit Berlin, qui a été initialement commandée par la chaîne espagnole Antena 3, aux côtés de Sonia Martinez, Jesus Colmenar, Esther Martinez Lobato et Nacho Manubens.