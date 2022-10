NESOS, un système d’exploitation pour la console NES

Inkbox a mis au point un système d'exploitation pour la NES. NESOS n'est pas très complet, mais c'est un joli exploit

Vous n’avez probablement jamais vu la console NES comme une machine dédiée à la productivité, mais plusieurs développeurs talentueux ont eu cette brillante idée. Hackaday et Ars Technica rapportent que Inkbox Software a mis au point un système d’exploitation graphique, NESOS, pour la console de Nintendo.

Les technologies du milieu des années 1980 restreignent l’OS à deux applications (un traitement de texte et les paramètres) et à huit fichiers de 832 octets, mais vous avez entre les mains un pointeur qui a le mérite de fonctionner, des icônes qui peuvent être déplacées et des couleurs personnalisables pour l’interface.

Inkbox a dû se battre constamment contre la mémoire et le stockage très limités de la NES. NESOS tient dans seulement 48 ko et les fichiers doivent pouvoir être contenus dans les 2 Ko de NVRAM qui permettent de faire persister les données lorsque la console s’éteint. La mémoire graphique a représenté un énorme défi. Le système de Nintendo n’a que deux grilles mémoire (une pour le premier-plan, une pour l’arrière-plan) et il ne peut afficher que 64 sprites en même temps – c’est pour cette raison que de nombreux jeux NES clignotent dans les moments chargés. Les créateurs ont dû combiner les sprites dans de plus grandes formes.

Le projet est disponible dans une ROM que vous pourrez utiliser comme un émulateur (à moins que vous ne réalisiez votre propre cartouche). Vous ne pourrez pas écrire un roman dans NESOS. La mémoire empêche toute forme de création de contenu digne de ce nom, et taper avec la manette de la NES est un processus extrêmement lent et fastidieux. Ce projet est en tous les cas parfaitement inattendu et il est très intéressant de noter que Inkbox n’a pas eu à modifier la console pour y parvenir.