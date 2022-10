Nintendo Pictures, le studio CGI de Nintendo

Dynamo Pictures devient officiellement Nintendo Pictures.

Spécialisé dans la production d’images de synthèse, Nintendo Pictures, anciennement Dynamo Pictures (Ghost in the Shell : SAC 2045, Kingsglaive Final Fantasy XV, Final Fantasy XIII-2, Pikmin Short Movies, Death Stranding, NieR Replicant, Resident Evil), va fournir des services de production vidéo et d’enregistrement de capture de mouvement à l’éditeur japonais Nintendo afin d’améliorer sa capacité de production en matière de contenu visuel aussi bien pour des jeux, que des attraction en réalité virtuelle ou encore des séries animées et des films d’animation;

Un porte-parole de Nintendo Pictures déclare :

Notre objectif est de faire découvrir au monde entier les personnages de Nintendo à travers des images visuelles uniques qui resteront à jamais dans les mémoires. Dans cette optique, chacun de nos employés réfléchit en permanence à ce que les fans du monde entier trouveront intéressant et s’efforce de créer une institution qui puisse continuer à croître et à se développer grâce à la création d’images visuelles uniques qu’ils trouvent eux-mêmes intéressantes. Nous continuerons à relever le défi de fournir à nos clients des images visuelles uniques et surprenantes qui transcendent les générations et les époques.

Nintendo transforme Dynamo Pictures

Comme prévu lors du rachat de Dynamo Pictures, Nintendo renomme le studio d’animation en Nintendo Pictures. Celui-ci est basé à Tokyo dans le quartier de Kanda. Le comité de direction est composé de Hiroshi Hirokawa, Atsushi Jokawa, Koizumi Kantaaki, Hitoshi Imamoto et Shunji Hatayama.