Need for Speed Unbound : la gomme va chauffer dans les rues de Lakeshore

Lakeshore est la ville des secondes chances dans Need for Speed Unbound. Si vous prenez soin des rues, elles vous soutiendront.

La nouvelle direction artistique de Need for Speed Unbound se présente sous la forme d’un art de rue vivant, avec des effets visuels – appelés “Tags” – qui apparaissent lorsque les joueurs déploient un boost, un drift, un saut ou toute autre manœuvre issues de la conduite de rue. Criterion Games a fait équipe avec des artistes comme Joseph “Sentrock” Perez et Joel “JCRivera” Colon de Chicago pour la conception de la collection artistique de NFS Unbound, qui peut également être ajoutée aux voitures par le biais d’habillages. Cependant, les effets lumineux et animés peuvent non seulement être désactivés, mais aussi ne pas être installés sur les voitures, ce qui devrait apaiser les inquiétudes des joueurs qui ne sont pas convaincus.

Les risques et les récompenses dans Need for Speed Unbound

Pour atteindre les sommets dans Need of Speed Unbound, les joueurs doivent prendre des risques. Ils choisiront comment et quand mettre tout en jeu, en faisant d’énormes drifts dans la rue, en dépassant les flics (mécanismes d’évasion), ou encore en pariant sur leurs propres gains contre des concurrents. Et comme le temps, c’est de l’argent, ils devront trouver le moyen le plus rapide de gagner assez d’argent pour participer aux qualifications hebdomadaires et se rendre à la course ultime de Lakeshore, The Grand. On ne sait pas encore si cela signifie que l’histoire principale se déroule sur quatre semaines ou s’il s’agit simplement d’un événement répétitif. Enfin, en plus des nouvelles voitures et des nouveaux accessoires pour les personnaliser, les PNJ sont entièrement dynamiques et s’écartent de la trajectoire des pilotes de rue dans la ville.

Du gameplay pour Need for Speed Unbound

Prévue pour le 2 décembre prochain sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC via l’EA app, Origin, Steam et l’Epic Game Store, Need for Speed Unbound sera le premier épisode de la licence à être jouable en 4K à 60fps.