Need for Speed Unbound : un nouveau style artistique avec du street art et des voitures réalistes

Les graffitis prennent vie dans Need for Speed Unbound.

Need for Speed Unbound ne se contentera pas de proposer une toute nouvelle direction visuelle, mais offrira également une nouvelle approche de sa campagne solo. Criterion Games promet d’offrir une narration immersive, pleine de rebondissements et de conséquences, en laissant entendre que les choix proposés peuvent affecter l’évolution de l’histoire. Celle-ci se concentre sur la récupération de ce qui était autrefois une voiture importante, volée à une famille basée dans la ville fictive de Lakeshore. Les joueurs incarnent un nouveau venu dans le quartier, qui peut éventuellement servir d’atout à un groupe ou une organisation spécifique pour son propre profit.

A$AP Rocky, la star de Need for Speed Unbound

En plus d’avoir participé à la bande-son avec des artistes novateurs issus du monde du hip-hop, le rappeur, auteur-compositeur-interprète et mannequin américain Rakim Athelaston Mayers aka A$AP Rocky incarnera le leader de la scène du Takeover, un nouveau mode de pilotage rejouable qui rassemble la communauté afin de prendre le contrôle de la ville et célébrer la conduite avec style plutôt que la vitesse pure. Les membres de l’agence AWGE (ASAP Worldwide Global Enterprise) ont également joué un rôle de consultants créatifs dans le développement de Need for Speed Unbound.

Un trailer pour Need for Speed Unbound

Need for Speed Unbound sortira le 2 décembre prochain sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC via l’EA app, Origin, Steam et l’Epic Game Store. Exclusivement next-gen, cet opus proposera de la 4K à 60fps. Un accès anticipé de 10 heures à partir du 29 novembre prochain sera offert aux membres de l’offre EA Play, tandis que ceux ayant souscrit à l’offre EA Play Pro bénéficieront d’un accès illimité à l’Édition Palace (un contenu exclusif composé de quatre voitures personnalisées, un pack de vêtements, un effet de pilotage, des adhésifs, une plaque d’immatriculation, une pose de personnage et une illustration de bannière) de NFS Unbound.

Kieran Crimmins, directeur créatif chez Criterion Games, déclare :