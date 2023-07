NBA 2K24 arrive le 8 septembre avec crossplay PS5-Xbox. Un opus centré sur Kobe Bryant.

2K annonce que son jeu NBA 2K24 arrivera le 8 septembre prochain. Cet opus marquant le 25ᵉ anniversaire de la licence de simulation de basketball ajoute aussi le crossplay entre les consoles PS5 et Xbox Series X|S, une première pour la franchise, tout en célébrant l’un des plus grands joueurs de tous les temps.

Le jeu évolue énormément autour du Hall of Famer Kobe Bryant, qui est mort tragiquement dans un accident d’hélicoptère en 2020 à l’âge de 41 ans. Non seulement Kobe Bryant apparaît sur la jaquette du jeu, mais 2K a aussi ajouté un mode “Mamba Moments”. Il s’agit d’une “version Kobe” du “Jordan Challenge” de NBA 2K23. De la même manière que dans le mode MJ de l’opus précédent, il est possible de “recréer certaines des performances et progrès les plus époustouflants de Kobe à travers son voyage transcendant, depuis le tout jeune phénomène qu’il était à l’un des plus grands joueurs de tous les temps qu’il fut”, selon le développeur.

NBA 2K24 ajoute aussi une fonctionnalité technique baptisée ProPlay pour les consoles PlayStation et Xbox de la génération actuelle qui vient traduire des vidéos NBA du monde réel dans son moteur de rendu. Cela permet de “délivrer des animations et mouvements via une action NBA sur le terrain pour un vrai bond générationnel dans l’authenticité sur PS4 et Xbox Series X|S“, indique la description. 2K explique qu’elle en dévoilera davantage concernant ce ProPlay et les Mamba Moments “plus tard cet été”.

Un opus centré sur Kobe Bryant

Le jeu sera disponible en trois variantes : la Kobe Bryant Edition (la version standard), la Black Mamba Edition et une Edition 25ᵉ Anniversaire. La Kobe Bryant Edition coûtera 70 $ pour PS5 et Xbox Series X|S et 60$ pour Switch, PC, PS4 et Xbox One. La version Black Mamba Edition, elle, ajoute une monnaie virtuelle et de nombreux objets numériques pour 100 $. À 150 $, la version 25ᵉ Anniversaire (disponible uniquement à partir du 10 septembre) reprend tout le contenu de la Black Mamba Edition et ajoute un abonnement 12 mois au NBA League Pass ainsi que divers items in-game.