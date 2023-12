Naruto dépasse Dragon Ball et One Piece et devient l’anime le plus recherché de tous les temps

Pour célébrer son 25e anniversaire, Google a dévoilé l'anime le plus recherché au cours des cinq dernières années. Curieux de savoir lequel a remporté la première place ?

Tl;dr Naruto est l’anime le plus recherché sur Google.

La série a surpassé Dragon Ball et One Piece.

Naruto est le manga le plus vendu au monde.

La série a gagné en popularité malgré sa fin il y a 5 ans.

Google consacre Naruto comme l’anime le plus recherché

Pour son 25ᵉ anniversaire, Google a révélé que l’anime le plus recherché depuis sa création est Naruto. Cette popularité a été confirmée par une carte interactive ludique appelée Most Searched Playground. Bien que les recherches Google ne soient pas le seul indicateur de popularité, elles restent un bon indicateur, surtout lorsque l’échantillon s’étend sur plus de deux décennies.

Naruto, une popularité indéniable

Naruto, créé par Masashi Kishimoto, a toujours été au centre des discussions, rivalisant avec des séries majeures comme One Piece et Bleach. Cependant, la confirmation de Google place Naruto au-dessus de toutes les autres séries et prouve qu’il s’agit de l’anime le plus populaire de tous les temps.

Consécration par le géant de la technologie

D’autres statistiques viennent appuyer cette affirmation. Selon la liste de ventes de manga de MangaCodex, Naruto est le 5ᵉ manga le plus vendu de tous les temps, avec plus de 250 millions d’exemplaires en circulation dans le monde. L’anime est encore plus populaire, Crunchyroll le déclarant comme le plus regardé sur la plateforme de 2010 à 2019. Crunchyroll a même déclaré : “Crunchyroll is the house that Naruto built”. Ces chiffres ont toujours indiqué que Naruto est l’icône mondiale de l’anime, et les dernières données de Google le confirment davantage.

Naruto, une série intemporelle

Avec 700 épisodes et 700 chapitres, Naruto suit le parcours de l’orphelin et fauteur de troubles Naruto. Son objectif est de devenir le Hokage, le plus puissant et le plus haut gradé du village. Sa quête est l’une des plus inspirantes. Ce qui distingue Naruto, c’est la manière dont les histoires des personnages peuvent captiver le spectateur. Naruto traite de nombreux problèmes difficiles du monde réel tels que le génocide, la trahison et les amitiés, poussant constamment le spectateur à remettre en question sa façon de penser.