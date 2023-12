Transition des premiers utilisateurs de Google Play Films & TV avant la fermeture en janvier

L'entreprise fournit des informations sur où les spectateurs peuvent retrouver leurs anciens achats de contenus. Quels trésors retrouverez-vous dans vos vieux achats ?

Tl;dr Google va supprimer définitivement le service Play Films & TV en janvier.

Les instructions détaillées pour accéder aux contenus achetés ont été publiées.

Le contenu sera accessible via l’application TV de Google et YouTube.

Les modifications seront entièrement appliquées d’ici à quelques semaines.

Une ère qui se referme

Au fil des ans, Google a travaillé à éliminer progressivement sa marque et ses services Play Films & TV, depuis lancement de son application TV indépendante. À présent, la multinationale semble préparer la touche finale de cette phase de transition.

Un accès réinventé

Selon The Verge, Google a déjà publié un ensemble d’“instructions détaillées” permettant aux fidèles utilisateurs de continuer à accéder aux contenus qu’ils ont préalablement achetés. Cela peut sembler quelque peu déroutant, car le mode d’accès diffère selon le type de dispositif utilisé par le téléspectateur.

À compter du 17 janvier 2024, les spectateurs pourront retrouver les films et les émissions qu’ils ont acquis dans l’onglet “Votre bibliothèque” sous l’option “Acheter” de Google Play… uniquement s’ils visionnent sur des téléviseurs et des appareils de diffusion équipés d’Android TV. Dans le cas où ils utilisent des câbles ou des boîtiers Android TV, l’accès au contenu précédemment acheté se fera via l’application YouTube, où ils pourront toujours acheter et louer de nouveaux films et émissions. Pour les utilisateurs de navigateurs, ils devront se rendre sur le site web de YouTube pour visionner leurs anciens achats et pour emprunter ou acheter de nouveaux contenus.

Changements progressifs

Ces modifications seront mises en place progressivement au cours des prochaines semaines. Cependant, nous pouvons d’ores et déjà confirmer qu’elles ont démarré, étant donné que nous avons déjà repéré d’anciens achats de films sur le site web de YouTube.