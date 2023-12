Le film Naruto en live-action possède déjà un avantage sur le manga et l’anime

La tâche ne sera pas simple pour le film en prise de vue réelle de Naruto d'être à la hauteur du matériel source, mais contrairement au manga et à l'anime, le film dispose d'un atout majeur.

Le défi de l’adaptation d’un manga en film live-action

La nouvelle n’a pas manqué de faire sensation : un film en live-action Naruto est en cours de préparation. Le succès retentissant de One Piece sur Netflix a suggéré une potentielle réussite pour l’adaptation de Naruto. Cependant, l’adaptation de ce manga de 700 chapitres en film est loin d’être une tâche aisée. Le défi sera de taille, compte tenu de la complexité de l’intrigue et de la richesse de la distribution.

Un avantage certain pour le film

Malgré les obstacles, le projet Naruto en live-action dispose d’un atout que l’anime et le manga n’avaient pas. En supposant que le film se décompose en plusieurs suites, cela pourrait améliorer son appréciation auprès des fans de longue date et des nouveaux venus.

Intégration des retcons de Masashi Kishimoto

Naruto, bien qu’étant l’un des meilleurs mangas et animes, présente une histoire de Masashi Kishimoto qui manque de continuité. Le film live-action Naruto, bénéficiant de l’achèvement du manga et de l’anime, pourrait intégrer les retcons (concept de continuité rétroactive) de Kishimoto dès le premier volet. Cela rendrait la narration plus cohérente et donnerait à l’histoire une belle symétrie. Le film pourrait établir les véritables motivations d’Itachi, Tobi étant derrière l’attaque des Neuf Queues, et d’autres révélations de Naruto: Shippuden par de petits indices dès le début.

Une meilleure incorporation de l’univers Naruto

Grâce à l’achèvement du manga et de l’anime Naruto, l’adaptation en film live-action pourrait profiter de l’ensemble de l’univers Naruto. Le film pourrait intégrer tous les meilleurs éléments de l’univers Naruto dès le début, ce qui le rendrait plus satisfaisant lorsque ceux-ci deviennent plus importants par la suite. Cela permettrait à d’éventuelles suites de plonger les spectateurs directement dans l’action sans passer trop de temps à exposer.