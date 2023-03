MultiVersus : Player First Games va fermer les serveurs pendant de nombreux mois

La bêta ouverte de MultiVersus, qui a débuté le 26 juillet 2022, se terminera le 25 juin prochain, avant le lancement complet du jeu de combat en free-to-play pour début 2024.

Tony Huynh, cofondateur et CEO du studio indépendant américain Player First Games, en dit plus sur l’avenir de MultiVersus :

Tout au long de la bêta ouverte de MultiVersus, nous avons travaillé dur pour créer la meilleure expérience de jeu possible, et nous apprécions toute l’inspiration que vous nous avez donnée. Notre bêta ouverte a été pour nous une occasion d’apprentissage importante et un tremplin vers la prochaine phase de MultiVersus. Nous savons qu’il y a encore beaucoup de travail à faire. En conséquence, nous avons une vision plus claire de ce sur quoi nous devons nous concentrer, en particulier la cadence de contenu de nouveaux personnages, cartes et modes pour vous donner plus de façons de profiter du jeu, ainsi qu’un netcode mis à jour et plus d’améliorations en matière de matchmaking. Nous allons également retravailler le système de progression en nous basant sur vos commentaires et en cherchant de nouvelles façons de vous connecter avec vos amis dans le jeu.

MVPs, thank you for the support during Open Beta! The feedback and inspiration has been amazing. Open Beta will close on June 25 as we prepare for full launch in early 2024. #MultiVersus will be back better than ever with new content, features, modes & more when we return. pic.twitter.com/6NOCMRDBrp — MultiVersus (@multiversus) March 27, 2023

Le jeu de combat en free-to-play qui regroupe des personnages issus de nombreux licences de Warner Bros va disparaître des radars pendant quelques mois avant de revenir dans une nouvelle version et un état complet :

Pour faire les choses correctement, nous mettrons fin à la bêta ouverte de MultiVersus le 25 juin prochain. Dans le cadre de ce processus, nous interromprons les mises à jour et mettrons le jeu hors ligne afin de préparer le lancement de MultiVersus, que nous prévoyons pour le début de l’année 2024. Je suis sûr que vous vous demandez ce que cela signifie pour vous. Pendant ce temps d’arrêt, tous les modes et fonctionnalités en ligne seront indisponibles. Vous aurez un accès hors ligne limité à la salle d’entraînement (connue sous le nom de Labo) et aux matchs locaux, et vous pourrez utiliser vos personnages et vos objets cosmétiques dans le cadre de ces modes. Nous savons que cette nouvelle peut être décevante, mais soyez assurés que MultiVersus sera de retour. Nous veillerons également à ce que l’ensemble de vos progrès et de votre contenu soient pris en compte lorsque MultiVersus reviendra l’année prochaine, avec toute une série de nouveaux contenus, fonctionnalités et modes.

MultiVersus, du succès à “l’oublie” ?

La bêta ouverte de MultiVersus a été très populaire, avec notamment un pic de plus de 143.000 joueurs sur PC via Steam lors de son lancement, qui a été suivi d’un autre pic de 153.433 le lendemain. Un mois après sa sortie, Warner Bros a déclaré que plus de 20 millions de joueurs avaient déjà téléchargé et joué au jeu, ce qui laisse penser que MultiVersus disposait d’une base solide sur laquelle s’appuyer. Depuis lors, cependant, le nombre maximum de joueurs par jour a chuté de façon spectaculaire. Le mois dernier, il est passé sous la barre des 1000 joueurs pour la première fois, marquant une chute de 99,3574% du nombre de joueurs en moins de sept mois.

La baisse s’explique en partie par la tiédeur du contenu de la saison 2. La première saison du jeu a vu l’apparition de cinq nouveaux personnages en l’espace d’environ deux mois. Cependant, depuis le début de la saison 2 à la mi-novembre, un seul personnage – Marvin le Martien – a été mis en ligne. Après un retard, la saison 3 devait commencer le 31 mars prochain, mais le passe de combat de la saison 2 a été prolongé jusqu’à la fin de la bêta ouverte.