MSI Claw : Découvrez la première console de jeu portable avec une puce Intel Core Ultra

La société se livre à une rude concurrence sur un marché largement dominé par AMD.

Tl;dr MSI présente un nouveau dispositif de jeu portatif : le Claw.

Il est propulsé par les processeurs Intel, pas AMD.

Il utilise la technologie XeSS d’Intel pour augmenter les FPS.

L’appareil dispose d’un écran Full HD et d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz.

À Las Vegas, lors du CES 2024, MSI a dévoilé son tout nouveau dispositif de jeu portable, le Claw.

Une révolution au creux de la main

Alors que la technologie de gaming se veut de plus en plus mobile, MSI propose une approche innovante. Se démarquant de ses principaux concurrents, le Steam Deck et l’ASUS ROG Ally, le Claw est alimenté par les processeurs Intel plutôt que par ceux d’AMD.

Technologie Intel avancée

Le Claw est équipé des nouveaux processeurs Core Ultra d’Intel, associés à la technologie XeSS de la même entreprise. Cette dernière, basée sur des algorithmes d’IA avancés, permet d’augmenter les FPS pour une expérience de jeu fluide selon MSI. Les utilisateurs pourront alors profiter d’une utilisation mobile, même pour les jeux AAA les plus gourmands en ressources.

Design intelligent et performance

Il ne faut pas craindre non plus pour la surchauffe de l’appareil. Le Claw est doté de la technologie de conception thermique de MSI, appelée “Cooler Boost Hyperflow”, qui redirige le flux d’air pour refroidir les composants internes. En outre, avec son écran Full HD au taux de rafraîchissement de 120 Hz et une autonomie de deux heures en plein rendement, le Claw semble prêt à rivaliser avec ses prédécesseurs.