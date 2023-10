Monster Hunter : MSI s’associe avec Capcom pour des produits exclusifs

Le fabricant taïwanais MSI veut séduire les fans de Monster Hunter.

Attendue pour mars 2024, date du vingtième anniversaire de Monster Hunter, la collection MSI x Capcom sera composée d’une sélection de produits gaming qui inclura des ordinateurs portables, des écrans, des cartes graphiques, des cartes mères, des boîtiers, des kits de watercooling et autres périphériques à l’effigie des Rathalos, l’une des races de monstres les plus emblématiques de l’action-RPG.

MSI and CAPCOM have joined forces to commemorate the remarkable 20th Anniversary of the Monster Hunter Series!

Prepare yourself for an array of exclusive limited-edition gaming gear coming your way! ✨#MSIGaming #Capcom #MSIxCAPCOM #MonsterHunter pic.twitter.com/XaQikJv0FE

