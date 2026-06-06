Mortal Kombat temporise, et le spin-off Sub-Zero s’éloigne

Le film centré sur Sub-Zero n’est pas enterré, mais rien n’avance sans feu vert pour Mortal Kombat 3. Et vu les résultats du deuxième film, rien n’est acquis.

En bref Sub-Zero a bien été évoqué

Mais MK3 reste incertain

Tout dépend de MKII

Le futur de Mortal Kombat au cinéma tient moins à Sub-Zero qu’aux comptes de Warner Bros.. Tant que Mortal Kombat 3 n’est pas vraiment confirmé, le spin-off consacré au ninja de glace reste une idée, pas un projet.

Le sort de Sub-Zero dépend d’abord de la saga principale

Interrogé par Screen Rant, Joe Taslim a confirmé qu’un film centré sur son personnage avait bien été évoqué. Mais le comédien a surtout posé une condition très simple. La franchise doit d’abord continuer. Il a expliqué, en substance, qu’il y avait eu des discussions, sans annonce concrète, et qu’une suite possible de l’univers pourrait alors ouvrir la porte à cette histoire.

Sa phrase la plus importante n’est pas la promesse. C’est la prudence. Joe Taslim dit clairement, en français, « Il y a eu une discussion à ce sujet. Oui, mais ça dépend ». Bref, on est loin d’un feu vert.

Mortal Kombat II n’a pas raté sa sortie, mais il n’a pas convaincu non plus

C’est là que le dossier se complique. Le premier Mortal Kombat, sorti en 2021 en pleine période de diffusion simultanée sur HBO Max, avait rapporté 77 millions d’euros (84,4 millions de dollars) dans le monde. De quoi donner au studio l’idée qu’une suite pouvait faire mieux.

Le deuxième film, lui, a atteint 117 millions d’euros (126,8 millions de dollars) pour un budget de production d’environ 74 millions d’euros (80 millions de dollars), sans compter le marketing ni la distribution. Ce n’est pas un crash. Mais ce n’est pas non plus le genre de score qui impose une suite comme une évidence, surtout avec un accueil critique tiède et un 64 % côté presse sur Rotten Tomatoes.

Un script existe déjà, pas le film

Avant même la sortie en salles de Mortal Kombat II, Warner Bros. avait demandé à Jeremy Slater d’écrire Mortal Kombat 3. Le signal était clair, le studio voyait plus large. Sauf qu’un script commandé ne vaut pas validation de production.

Aujourd’hui, le studio peut encore estimer que l’investissement n’en vaut pas la peine. Ou attendre. Parce que le box-office n’est qu’une partie de l’équation. Quand le film arrivera en location numérique premium, puis en achat digital et en Blu-ray, il générera d’autres revenus. Et c’est souvent là que ce type de licence joue sa vraie prolongation.

Le problème n’est pas Sub-Zero, c’est l’ampleur de l’univers

On pourrait croire qu’un personnage aussi populaire que Sub-Zero suffit à porter un film. En théorie, oui. En pratique, la branche cinéma moderne de Mortal Kombat n’a pas encore prouvé qu’elle pouvait s’étendre sans fragiliser le tout.

Pendant que des adaptations plus familiales cartonnent, Warner Bros. essaie de faire exister une version bien plus adulte, donc mécaniquement plus limitée en public. Et c’est ça, le vrai sujet. Si Mortal Kombat II ne construit pas une base assez solide au-delà du noyau de fans, le studio regardera d’abord la survie de la saga principale. Le reste viendra après, si après il y a.