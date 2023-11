Microsoft rejoint le conseil d’administration d’OpenAI alors que Sam Altman revient en tant que PDG

La direction explique également pourquoi le PDG de Quora conserve sa place au conseil d'administration. Curieux d'en savoir plus sur cette décision ?

Dans le monde fascinant de l’intelligence artificielle, l’organisation OpenAI se retrouve sous le feu des projecteurs avec le tumultueux retour de son ancien PDG, Sam Altman.

La nouvelle structure du conseil d’administration d’OpenAI accueille désormais Microsoft en tant qu’observateur, sans droit de vote. On peut se demander pourquoi le principal investisseur de l’entreprise n’était pas présent au sein du conseil avant cette annonce, ce qui aurait permis d’éviter certaines démarches.

I recognize that during this process some questions were raised about Adam’s potential conflict of interest running Quora and Poe while being on the OpenAI Board. For the record, I want to state that Adam has always been very clear with me and the Board about the potential…

— Sam Altman (@sama) November 30, 2023