Microsoft attire Sam Altman et d’anciens collègues d’OpenAI pour créer sa propre équipe de recherche en IA

Satya Nadella assure que Microsoft continue d'être dédié à son partenariat avec OpenAI. Que peuvent nous réserver les prochaines étapes de cette collaboration ?

Dans un nouveau rebondissement surprenant de l’affaire OpenAI, Microsoft a réalisé un coup d’éclat. En effet, l’entreprise a engagé Sam Altman et Greg Brockman, deux figures majeures d’OpenAI. Une annonce faite par le PDG de Microsoft, Satya Nadella, peu après la confirmation du limogeage d’Altman par OpenAI.

Rejoignant Microsoft, Altman et Brockman auront comme mission principale de diriger une nouvelle équipe de recherche avancée en intelligence artificielle. Un défi de taille pour ces deux professionnels reconnus dans leur domaine. Nadella a également tenu à rassurer en déclarant que Microsoft “reste engagé envers notre partenariat avec OpenAI”.

We remain committed to our partnership with OpenAI and have confidence in our product roadmap, our ability to continue to innovate with everything we announced at Microsoft Ignite, and in continuing to support our customers and partners. We look forward to getting to know Emmett…

— Satya Nadella (@satyanadella) November 20, 2023