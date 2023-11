Sam Altman récupère son poste de PDG chez OpenAI cinq jours après son licenciement

Un premier comité de trois personnes, dont un membre original, a été mis en place pour établir un conseil permanent. Seront-ils à la hauteur de cette importante mission ?

Il a été annoncé que Sam Altman, précédemment écarté de son poste chez OpenAI, reprendra ses fonctions de PDG, mettant ainsi fin à une des périodes les plus tumultueuses de l’histoire de la tech. Selon les sources du Verge, l’ex-président Greg Brockman, qui avait démissionné vendredi dernier en protestation, reviendra également.

We have reached an agreement in principle for Sam Altman to return to OpenAI as CEO with a new initial board of Bret Taylor (Chair), Larry Summers, and Adam D'Angelo.

We are collaborating to figure out the details. Thank you so much for your patience through this.

