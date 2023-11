Sam Altman quitte OpenAI définitivement

Emmett Shear, qui est également co-fondateur de Twitch, vient d'être nommé PDG par intérim. Quels changements cela pourrait-il apporter à l'entreprise ?

Tl;dr Les discussions sur le rétablissement de Sam Altman à OpenAI ont échoué.

Le conseil a engagé Emmett Shear comme nouveau PDG intérimaire.

Sam Altman a été initialement licencié pour une rupture de communication avec le conseil.

Des dizaines d’employés de OpenAI ont également annoncé leur démission.

Des tensions à la tête de OpenAI

La réintégration de Sam Altman, co-fondateur et ancien PDG de la société d’intelligence artificielle OpenAI, était en discussion. Néanmoins, les pourparlers se sont plutôt mal traduits, selon les informations fournies par The Information et Bloomberg.

Un nouveau PDG à la barre

Suite à l’échec de ces discussions, c’est Emmett Shear, co-fondateur de Twitch, qui a été nommé comme nouveau PDG par intérim. C’est Ilya Sutskever, co-fondateur et directeur du conseil, qui a effectué lui-même cette annonce internement.

Des départs en cascade

Rappelons que Sam Altman a été démis de ses fonctions pour des “problèmes de communication avec le conseil”, révélés par un mémorandum interne très direct. Suite à cette nouvelle, plusieurs membres clés, dont le co-fondateur Greg Brockman, ont également quitté l’entreprise. Par ailleurs, “des dizaines” d’employés de OpenAI ont annoncé leur intention de démissionner.

Quelle suite pour OpenAI ?

Le conseil avait envisagé de revenir sur le licenciement de Altman, mais celui-ci tenait à la démission du conseil actuel et à une excuse publique de la part d’OpenAI. Ces exigences n’ont pas été satisfaites, laissant des interrogations sur l’avenir de l’entreprise alors que des membres clés ont quitté le navire.