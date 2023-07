Microsoft dévoile de nouvelles manettes Xbox aux couleurs (et à l'odeur) des Tortues Ninja. Un joli coup de com' pour le film Teenage Years.

Microsoft est plutôt coutumier des collaborations autour de ses consoles Xbox, mais la dernière en date est très certainement la plus odorante, au sens premier du mot. En effet, la firme de Redmond s’est associée à Paramount sur du marketing pour le film Teenage Mutant Ninja Turtles: Teenage Years qui sortira dans quelques jours en lançant une édition limitée de sa manette pour Xbox à la senteur pizza. Oui, vous avez bien lu. Vous pourrez humer le fromage et le pepperoni pendant vos parties !

Microsoft dévoile de nouvelles manettes Xbox aux couleurs (et à l’odeur) des Tortues Ninja

Et bien évidemment, la manette est proposée en quatre variantes pour refléter le style des quatre tortues – Donatello, Leonardo, Michelangelo et Raphael -. Outre le diffuseur d’odeur intégré, ce sont purement et simplement des manettes Xbox conventionnelles aux couleurs de TMNT. Celles-ci ne vous donneront donc aucun avantage pendant vos parties de Shredder’s Revenge, si ce n’est que vous aurez le look de votre Tortue Ninja préférée et que l’odeur de la pizza vous donnera (peut-être) faim.

Un joli coup de com’ pour le film Teenage Years

Malheureusement, et c’est là où le bât blesse, il n’y a aucun moyen d’acheter ces manettes, et ce, même si vous êtes fan des Tortues Ninja depuis votre plus jeune âge. Pour espérer en avoir une, il faut suivre Xbox Game Pass sur Twitter X et retweeter ce post avant le 13 août prochain. Si vous voulez absolument obtenir l’une de ces manettes, sachez qu’elles seront exposées au Microsoft Experience Center de la Cinquième Avenue de New York pendant un événement promotionnel le 2 août. Il vaudra donc probablement mieux vous commander une pizza et manger en jouant.

Une parfaite opération marketing pour la console Xbox Series X aux couleurs des Tortues Ninja que le géant américain avait lancée il y a deux ans. Mais pour les fans, c’est un nouvel objet de convoitise !