Xbox Game Pass Core, la relève du Xbox Live Gold

Microsoft annonce que le Xbox Live Gold va devenir le Xbox Game Pass Core à partir du 14 septembre prochain.

Pour 6,99 euros par mois ou 59,99 euros par an, le Xbox Game Pass Core de Microsoft permettra aux joueurs d’avoir accès au multijoueur sur les consoles Xbox (hors free-to-play), à une collection de jeux qui sera alimentée deux à trois fois par an et à des offres exclusives. A noter que les membres du Xbox Live Gold deviendront automatiquement membres du Xbox Game Pass Core, sans changement de prix. Ils pourront continuer à accéder à tous les jeux Xbox One et Xbox 360 qu’ils ont acquis via les Games with Gold.

Jerret West, responsable du marketing chez Xbox et vice-président de Microsoft Gaming, a déclaré :

Le Xbox Game Pass Core réunit le jeu en ligne et le Xbox Game Pass dans une nouvelle offre pour les joueurs du monde entier. Avec cette évolution, nous faisons nos adieux aux Games with Gold du Xbox Live Gold. Nous voulions profiter de cette occasion pour repenser à la manière d’inclure du contenu dans cet abonnement. Nous avons estimé que la solution la plus intéressante consistait à proposer des titres exclusifs de notre catalogue Xbox Game Pass (…) Nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont accompagnés depuis les premiers jours, qui nous ont rejoints avec leurs amis en cours de route et qui, aujourd’hui, nous accompagnent dans le cadre du Xbox Game Pass. Nous sommes fiers et touchés par les histoires de joueurs et joueuses en ligne qui sont devenus des amis dans la vie après des années de jeu, ou même de mariages dont le premier contact a eu lieu dans une salle d’attente d’avant-match.

Les premiers jeux disponibles dans le Xbox Game Pass Core

La bibliothèque de jeux du Xbox Game Pass Core de Microsoft peut varier dans le temps et en fonction du pays.

Among Us

Descenders

Dishonored 2

Doom Eternal

Fable Anniversary

Fallout 4

Fallout 76

Forza Horizon 4

Gears 5

Grounded

Halo 5 : Guardians

Halo Wars 2

Hellblade : Senua’s Sacrifice

Human Fall Flat

Inside

Ori & The Will of the Wisps

Psychonauts 2

State of Decay 2

The Elder Scrolls Online : Tamriel Unlimited