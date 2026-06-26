Michael Mando passe de Scorpion à Bane, et ce n’est pas anodin

Michael Mando jouera Scorpion et Bane en 2026

Le Scorpion revient enfin dans Spider-Man

DC relance aussi Bane avec Batman: Knightfall

Michael Mando va jouer deux poids lourds du comic-book la même année. D’un côté, le Scorpion dans Spider-Man: Brand New Day. De l’autre, Bane dans Batman: Knightfall, version animée chez DC. Pour un acteur surtout associé à Better Call Saul, le virage est intéressant, parce qu’il ne parle pas seulement de casting, il dit aussi quels vilains les studios veulent remettre au centre.

Un acteur, deux grands méchants de comics

Cet été, Michael Mando revient dans le Marvel Cinematic Universe. Il y rejoue Mac Gargan, aperçu en 2017 dans Spider-Man: Homecoming, un personnage que les fans identifiaient déjà comme le futur Scorpion.

Et en 2026, il enchaîne chez le voisin. La première bande-annonce de Batman: Knightfall, premier volet d’une trilogie animée, a été mise en ligne le 23 juin. IGN a confirmé que Michael Mando y prêtera sa voix à Bane, face à Anson Mount en Batman. L’acteur a d’ailleurs relayé lui-même son enthousiasme sur Twitter, avec une phrase courte, très simple, sur le chaos à régner dans Gotham.

Le Scorpion revient enfin, mais pas seul

Le vrai petit feuilleton, côté Spider-Man, c’est l’attente. La scène post-générique de Homecoming laissait clairement entendre que Gargan reviendrait. Sauf que la suite a pris un autre chemin, avec Mysterio, joué par Jake Gyllenhaal, puis un festival de vilains venus du multivers dans Spider-Man: No Way Home.

Cette fois, les bandes-annonces de Spider-Man: Brand New Day montrent enfin Gargan en Scorpion, costume compris. Sa place exacte dans le film reste floue, parce que le casting rassemble aussi Tombstone et Tarantula, sans oublier des invités plus héroïques comme Hulk, incarné par Mark Ruffalo, et le Punisher de Jon Bernthal. Bref, le retour est réel, mais pas forcément central.

Pourquoi Bane colle bien à Michael Mando

Là, le choix semble plus précis. Knightfall, publié entre 1993 et 1994 à travers plusieurs comics Batman, reste le grand moment fondateur de Bane. C’est sa première apparition, via Vengeance of Bane de Chuck Dixon et Graham Nolan, et c’est surtout l’histoire où il brise Batman après l’avoir méthodiquement épuisé.

On réduit souvent Bane à ses muscles. Mauvaise lecture. Le personnage organise d’abord une évasion massive à l’asile Arkham, attend que Batman s’use contre d’autres ennemis, puis frappe. C’est exactement le type de présence nerveuse et cérébrale que Michael Mando sait porter. Son rôle de Vaas Montenegro dans Far Cry 3, fou, charismatique et très bavard, va clairement dans ce sens.

Un casting qui dit quelque chose de DC en 2026

Il y a aussi la question de l’identité du personnage. Bane est latino, originaire de la prison de Peña Duro dans le pays fictif de Santa Prisca. Michael Mando, lui, est né au Québec, de parents africains, et a passé une partie de son enfance au Ghana et en Côte d’Ivoire. Le débat sur l’adéquation ethnique dans le doublage existe, quand même, mais la source note qu’on est loin d’un cas de blanchiment pur et simple comme le Bane de Tom Hardy dans The Dark Knight Rises.

Si DC le rappelle maintenant, ce n’est sans doute pas un hasard. Bane a retrouvé de la visibilité l’an dernier avec l’arc Abomination dans Absolute Batman, et un film en prises de vues réelles centré sur Bane et Deathstroke est aussi prévu. La première partie de Batman: Knightfall, elle, sortira plus tard en 2026. Ce doublé Marvel–DC n’est pas juste un clin d’œil geek, il montre quels méchants reviennent vraiment dans la conversation.