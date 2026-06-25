Meta isolé face au durcissement du contrôle des IA aux États-Unis

Meta est le seul grand acteur de l’IA à ne pas avoir soumis ses modèles au gouvernement américain. Washington veut désormais accélérer.

L’administration américaine veut imposer une évaluation préalable des modèles d’IA pour vérifier leurs capacités et leurs risques avant leur mise sur le marché.

Meta est encore en discussion avec Washington, tandis que d’autres acteurs comme OpenAI, Anthropic, Google, xAI et Microsoft collaborent déjà avec les autorités.

Le durcissement de la surveillance s’explique par des inquiétudes croissantes sur la sécurité des IA avancées, dans un contexte de contrôle accru des technologies sensibles.

Meta est désormais seul dans son coin. D’après le New York Times, c’est le seul grand développeur d’IA à ne pas avoir volontairement transmis ses modèles au gouvernement américain pour examen. Et forcément, ça commence à se voir.

Le dernier gros joueur à rester à l’écart

Le point qui pique, il est là. L’administration américaine pousse Meta à soumettre ses systèmes à une évaluation officielle, sur fond d’inquiétudes de plus en plus nettes autour de la sécurité et des risques liés aux IA les plus avancées. L’idée, côté État, est simple, vérifier ce que ces modèles savent vraiment faire et repérer leurs vulnérabilités avant qu’elles ne posent problème.

Les demandes auraient été envoyées à l’entreprise par e-mail. Et Francis Brennan, porte-parole de Meta, a expliqué, en substance, que le groupe partageait l’objectif de l’administration Trump de faire progresser le leadership américain sur une IA robuste et sécurisée, tout en espérant signer l’accord bientôt. En version littérale, il a déclaré : « Nous partageons l’objectif de l’administration Trump de faire progresser le leadership américain sur une IA de pointe robuste et sécurisée ». Pas un refus, donc. Mais pas encore un oui signé non plus.

Washington veut un droit de regard avant les sorties

Le cadre, lui, est encore en chantier. Le 2 juin 2026, le président Trump a signé un décret pour lancer un processus fédéral d’évaluation des nouvelles sorties en IA. Le gouvernement a jusqu’à la fin juillet pour définir la mécanique précise.

En gros, l’objectif est que les entreprises laissent jusqu’à 30 jours aux autorités pour examiner leurs technologies avant leur publication. Sauf qu’en pratique, plusieurs groupes jouent déjà le jeu depuis des mois, même sans procédure finale gravée dans le marbre.

Les autres ont déjà ouvert la porte

C’est là que Meta se retrouve exposé. OpenAI et Anthropic travaillent déjà avec le gouvernement pour tester des modèles encore inédits, selon Reuters. De leur côté, Google, xAI et Microsoft ont accepté de fournir un accès anticipé à leurs nouveautés au Center for AI Standards and Innovation.

Cette structure, créée sous l’administration Biden et composée d’experts techniques chargés d’examiner ces technologies, est dirigée par le secrétaire au Commerce Howard Lutnick. Résultat, Meta fait figure d’exception. Et dans ce dossier, être l’exception, ce n’est pas franchement un avantage.

Pourquoi la surveillance s’est durcie ?

Bon, ce tour de vis ne tombe pas de nulle part. En avril 2026, Meta a lancé son dernier modèle, Muse Spark, avec deux modes, Instant et Thinking. Le second ajoute une phase de raisonnement, avec quelques secondes de plus pour produire une réponse plus fouillée. La source précise aussi que ce modèle n’atteint pas vraiment le niveau des IA de frontière les plus puissantes du secteur.

Mais l’administration regarde l’industrie de beaucoup plus près. Mi-juin, elle a demandé à Anthropic de suspendre l’accès à Mythos 5 et Fable 5 pour tous les ressortissants étrangers, au nom de la sécurité nationale. Anthropic a coupé l’accès pour tout le monde afin de se conformer à la directive. Mythos est son modèle de cybersécurité le plus avancé, réservé aux partenaires Project Glasswing, et Fable 5 en reprend une partie des capacités pour le public. Clairement, le message envoyé à l’industrie est limpide.