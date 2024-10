Meta reste muet sur l’utilisation des images enregistrées par ses lunettes intelligentes pour entraîner son IA

Meta refuse de confirmer si les images enregistrées par ses lunettes intelligentes sont utilisées pour perfectionner son intelligence artificielle.

Tl;dr Meta a évité de répondre à la question de l’utilisation des images des utilisateurs pour entraîner ses IA.

Les images capturées par les lunettes intelligentes de Meta pourraient servir de données d’entraînement.

Les conditions d’utilisation de Meta semblent permettre l’utilisation des images pour le développement de produits.

Meta : un silence éloquent

Interrogé récemment par TechCrunch, Anuj Kumar, directeur principal chez Meta, a habilement esquivé une question cruciale concernant les lunettes intelligentes de l’entreprise équipées de caméras. Plus précisément, il a été interrogé sur le fait de savoir si les images générées par les utilisateurs de ces lunettes étaient utilisées pour entraîner les modèles d’intelligence artificielle (IA) de la société.

“Nous n’en discutons pas publiquement”, a déclaré Kumar à la publication. Mimi Huggins, porte-parole de Meta, a ajouté que : “Ce n’est pas quelque chose que nous partageons généralement à l’extérieur”.

Une mise à jour révélatrice

Ce silence intervient une semaine seulement après que Meta ait annoncé une mise à jour importante liée à l’IA de ses lunettes intelligentes lors de l’événement Connect 2024. Mark Zuckerberg a affirmé lors de cet événement que les lunettes seront bientôt capables de produire des vidéos multimodales, c’est-à-dire offrir des « conseils en temps réel » basés sur ce que les caméras embarquées voient. Le tout, sans que l’utilisateur se rende nécessairement compte que ces images pourraient servir de données d’entraînement potentielles.

Des termes et conditions éclairants

Les porte-paroles de Meta n’ont peut-être pas donné de réponse claire lors de l’interview, mais les termes et conditions de l’entreprise semblent être un peu plus explicites. En effet, les utilisateurs acceptent que tout contenu qu’ils créent, partagent, publient ou téléchargent en relation avec un produit Meta donne à l’entreprise la « permission de stocker, copier et partager ces contenus avec d’autres ».

De plus, les conditions d’utilisation de l’IA de Meta stipulent que l’entreprise peut analyser les images que vous acceptez de partager, y compris les caractéristiques faciales, à l’aide de l’IA. Cette clause permet à Meta d’offrir de nouvelles fonctionnalités innovantes, dont la possibilité de résumer le contenu des images, de modifier les images et de générer du nouveau contenu basé sur l’image. Il semble donc clair que l’entreprise est en mesure d’utiliser les images que vous acceptez de partager au profit du développement de produits.

Un produit convaincant malgré les risques

En pratique, toute personne participant à une forme quelconque de partage d’images connecté à Internet devrait opérer sous le principe que ces images ne sont probablement pas privées. En ce qui concerne les lunettes intelligentes Ray-Ban Meta, il ne fait aucun doute que Meta a mis en avant un produit convaincant. En fait, mon collègue Jason England les considère comme son gadget préféré de l’année.