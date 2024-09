Meta Orion : tout savoir sur les lunettes holographiques en réalité augmentée

Meta nous a-t-elle déjà dévoilé la vision du futur à travers ses lunettes à réalité augmentée ? Quels pourraient être les aspects inédits de cette technologie prometteuse que Meta nous réserve encore ?

Meta réinvente les lunettes intelligentes

Lors de la conférence Meta Connect 2024, Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a surpris l’assistance en dévoilant le prototype d’un tout nouveau produit. Il ne s’agit pas du Project Orion tant attendu, mais d’une paire de lunettes intelligentes d’un genre nouveau, qui pourrait révolutionner notre rapport à ce type de technologie.

Un prototype de pointe

Orion, c’est le nom de ce prototype présenté par Meta comme la paire de lunettes de réalité augmentée la plus avancée jamais conçue. Cette déclaration audacieuse est basée sur des années de recherche et de développement. Selon Zuckerberg, la réalisation de ces lunettes a représenté un défi majeur pour l’entreprise. Il a fallu plus d’une décennie pour parvenir à un produit cohérent combinant un design attrayant, des affichages holographiques, des expériences de réalité augmentée captivantes et des paradigmes d’interaction homme-machine innovants.

Des caractéristiques innovantes

Ces lunettes se distinguent par plusieurs caractéristiques surprenantes. Notamment, leur monture épaisse qui devrait s’affiner d’ici à la commercialisation du produit. Elles peuvent être contrôlées par la voix, le regard, les gestes de la main, et même par un lien neural grâce à un bracelet EMG. Leur légèreté, 100 grammes seulement, est également remarquable.

Un futur incertain

Malgré l’enthousiasme de Zuckerberg, la commercialisation de ces lunettes reste incertaine. Aucun calendrier n’a été établi et le prix envisagé serait proche de celui d’un smartphone ou d’un ordinateur portable haut de gamme. En attendant, Orion est utilisé comme un kit de développement pour la création de logiciels et de matériel pour la nouvelle plateforme de réalité mixte de Meta. Quoi qu’il en soit, le projet Orion semble prometteur et nous attendons avec impatience de voir comment il évoluera.