Snap travaillerait sur une nouvelle paire de lunettes de réalité augmentée Spectacles

Selon un article de "The Verge", les lunettes pourraient même être révélées le mois prochain.

TL;DR Snap prépare un nouveau modèle de lunettes à réalité augmentée.

Equipées d’un champ de vision élargi et d’une meilleure autonomie.

Elles restent plus un outil pour développeurs qu’un produit destiné au grand public.

Snap et sa nouvelle expérience immersive

Snap, l’entreprise populaire derrière Snapchat, est sur le point de lancer un nouveau modèle de lunettes à réalité augmentée. C’est ce que nous révèle un récent rapport publié par The Verge. Le grand dévoilement est prévu pour le 17 septembre prochain lors du prochain Partenaire Summit de l’entreprise, par le PDG Evan Spiegel.

Des lunettes innovantes

Ces lunettes, qui seront la cinquième génération de Spectacles et la seconde dotée de la réalité augmentée, ont pour but de révolutionner encore une fois le champ de la technologie. Alors que le modèle précédent, introduit en 2021, ne présentait qu’une autonomie de 30 minutes et un champ de vision restreint, ces futurs modèles offriront une expérience bien plus immersive.

Un outil dédié aux développeurs

Cependant, il semble que malgré les améliorations, ces lunettes resteront principalement orientées vers les développeurs, et non vers le grand public. Chaque paire nécessitant « des milliers de dollars à construire », la société prévoit en effet de fabriquer « moins de 10 000 » paires.

Les ambitions continuelles de Snap

Ce lancement montre que l’entreprise n’a pas entièrement renoncé à ses ambitions hardware, même face à des déconvenues récentes telles que le drone à selfie Pixy, qui fut abandonné quatre mois seulement après son lancement en 2022. Ce nouvel appareil, offrant un champ de vision plus large et une autonomie de batterie améliorée, pourrait bien être les pas précurseurs d’une avancée majeure pour Snap, et pour le domaine de la réalité augmentée en général.