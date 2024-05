Snap introduit ses Lenses AR sur Chrome via une extension

Les effets de réalité augmentée pour les diffusions en direct et les appels vidéo... On dirait qu'on est toujours en 2020 ! Cela vous rappelle-t-il aussi cette époque ?

Tl;dr Snap réintroduit les filtres AR sur ordinateur via une extension Chrome.

La nouvelle application nécessite une connexion à un compte Snapchat.

Les utilisateurs peuvent créer et utiliser leurs propres filtres personnalisés.

Les filtres AR font partie intégrante de l’identité de Snapchat.

Snap : le retour des filtres AR sur l’ordinateur

Nostalgiques de 2020, quand nous étions tous coincés à la maison en appels vidéo toute la journée, certains se souviendront peut-être de ces entreprises essayant de rendre les heures plus agréables avec des filtres de réalité augmentée et des remplacements de fond. Même si nous pouvons débattre de leur rôle dans l’allégement du quotidien durant la pandémie, une chose est sûre : ces filtres ont survécu.

C’est le cas avec Snap. Bien que l’entreprise ait abandonné son application de caméra de bureau incluant des dossiers AR l’année dernière, celle-ci “revient avec ses Lenses AR sur l’ordinateur d’une manière différente”, via une extension Google Chrome.

Snapchat Camera pour Chrome

Avec Snapchat Camera pour Chrome, les Lenses AR sont désormais disponibles directement sur votre webcam. Elles peuvent être utilisées pour des appels vidéo, des lives, des enregistrements vidéo et plus encore. Contrairement à l’ancienne application sur ordinateur, celle-ci nécessite de se connecter avec un compte Snapchat pour utiliser les Lenses et les filtres personnalisés créés par les utilisateurs.

Des filtres AR malgré tout présents sur l’ordinateur

Bien que la flexibilité soit accrue avec ces Lenses disponibles sous Chrome, il est à noter que les filtres ne sont pas nouveaux sur les applis de bureau comme Microsoft Teams qui utilise ces mêmes filtres depuis l’année dernière.

Les filtres AR : une marque de fabrique de Snapchat

Plus qu’un gadget, les Lenses AR font partie intégrante de l’identité de Snapchat. Elles constituent l’une des principales fonctionnalités qui ont aidé l’application à se démarquer, aux côtés de l’envoi de messages visuels éphémères, une autre caractéristique emblématique de la plateforme. Bien qu’il soit difficile d’imaginer des effets d’étoiles filantes ou une tête de grenouille virtuelle lors d’une conférence sérieuse, dans un appel Discord entre amis, ces Lenses pourraient ajouter une touche d’amusement bienvenue.