Mark Zuckerberg ambitionne de faire de MetaAI l’assistant IA le plus populaire avant la fin de l’année

Tl;dr La course à l’IA attire de plus en plus d’utilisateurs pour entraîner les modèles de langage.

OpenAI est dominant, mais Meta se rapproche avec son assistant MetaAI.

MetaAI a atteint 400 millions d’utilisateurs mensuels, malgré des problèmes de rétention.

Meta a corrigé ces problèmes et 10% de ses utilisateurs utilisent désormais activement MetaAI.

La course à l’IA : OpenAI et Meta en tête de liste

La technologie d’intelligence artificielle est devenue une véritable course aux armes. Les entreprises se battent pour attirer le plus grand nombre d’utilisateurs possibles, ce qui leur permet d’entraîner leurs grands modèles linguistiques et de les rendre encore meilleurs. La domination est actuellement exercée par OpenAI, mais Meta semble être sur le point de rattraper son retard.

MetaAI : une ascension malgré les obstacles

La récente révélation que ChatGPT d’OpenAI compte 200 millions d’utilisateurs actifs chaque semaine a été un véritable coup de tonnerre. Cependant, Meta ne semble pas être en reste. Selon un rapport de The Information, Mark Zuckerberg, le PDG de l’entreprise, a l’ambition de faire de MetaAI l’« assistant IA le plus utilisé » d’ici à la fin de l’année.

Depuis son lancement, Meta a poussé son assistant IA vers ses 3 milliards d’utilisateurs. Plus tôt ce mois-ci, l’assistant a atteint 400 millions d’utilisateurs mensuels. Bien que ce nombre ne représente qu’une petite fraction de l’ensemble des utilisateurs de Meta, il est encore conséquent par rapport à l’espace IA dans son ensemble.

Les défis de la rétention d’utilisateurs

Cependant, toutes les nouvelles ne sont pas roses pour MetaAI. Certains au sein de l’entreprise ont suggéré que l’assistant était trop imposé aux utilisateurs, ce qui a conduit à un essai de l’outil par les clients, mais sans retour ultérieur. Une grande partie de ce manque de rétention était liée à la proéminence de la fonctionnalité dans la barre de recherche, dirigeant les utilisateurs vers MetaAI alors qu’ils tentaient d’effectuer une autre tâche.

Meta affirme avoir corrigé ce problème et que désormais, 10% de ses utilisateurs utilisent activement les fonctionnalités de MetaAI. Comme l’a déclaré Connor Hayes, le vice-président de GenAI chez Meta à The Information : « Le playbook ici est, vous mettez la chose là-bas, vous obtenez des commentaires des premiers adoptants, vous améliorez la qualité de celle-ci et ensuite vous la promouvez. »

En conclusion

La course à l’IA est loin d’être terminée, et il sera intéressant de voir comment ces géants de la technologie continueront à se battre pour la domination du marché dans les années à venir.