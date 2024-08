Meta propose des millions pour utiliser les voix d’Hollywood dans ses projets IA

Awkwafina, Judi Dench et Keegan-Michael Key pourraient prêter leur voix à l'assistant numérique de Meta.

TL;DR Meta développe MetaAI, un assistant numérique alimenté par l’IA.

Des négociations avec des célébrités pour utiliser leur voix sont en cours.

Meta cherche à finaliser les offres avant sa conférence Connect en septembre.

Selon des informations partagées par Bloomberg et The New York Times, Meta, l’entreprise responsable de Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp et des lunettes Ray-Ban Meta, est actuellement en discussion avec plusieurs stars d’Hollywood, dont Awkwafina, Judi Dench et Keegan-Michael Key. L’objectif est de développer une nouvelle forme d‘ »IA générative conversationnelle » – ou, pour le dire en termes plus simples, un assistant numérique adaptatif, nommée MetaAI, que l’on peut comparer à Siri ou Google Assistant.

Intégration des voix de célébrités dans un assistant AI

Le projet implique d’enregistrer les voix de ces célébrités, avant de les intégrer au sein de MetaAI, et de les utiliser autant que possible, aussi bien sur Facebook et Messenger, qu’Instagram, WhatsApp et les lunettes Ray-Ban Meta. Les négociations ont connu des hauts et des bas, sans parvenir à un consensus sur les termes de l’utilisation. Pour l’heure, les deux parties semblent s’accorder sur une limite temporelle : les enregistrements ne pourront être utilisés que durant une période donnée.

Des négociations en cours

Néanmoins, les représentants des acteurs cherchent encore à fixer des limitations plus strictes. Dans ce contexte, il est important de noter que SAG-AFTRA, le syndicat des acteurs d’Hollywood, a réussi à sécuriser la mise en place de règles de protection pour les acteurs face à la possible menace posée par l’IA. Ces règles imposent qu’une entreprise doit récompenser financièrement les acteurs et obtenir leur consentement avant de pouvoir utiliser leur apparence générée par l’IA. Si un accord est trouvé, Meta pourrait potentiellement débourser des millions de dollars en honoraires.

Une annonce attendue en septembre

Selon The Times, Meta cherche néanmoins à conclure ces accords avant sa conférence Connect, prévue en septembre. Lors de cet événement, l’entreprise prévoit de dévoiler plusieurs nouveaux produits liés à l’intelligence artificielle. À titre de comparaison, lors de l’édition précédente, Meta avait présenté une plateforme de chatbots incluant 28 « personnages » dotés de voix de célébrités. Ce projet ayant été récemment abandonné, la question se pose de savoir comment Meta compte reprendre et améliorer ce concept avec MetaAI.