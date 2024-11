Meta offre ses modèles d’IA Llama aux agences gouvernementales américaines pour la sécurité du pays

La société a annoncé qu'elle aiderait les États-Unis à rivaliser avec la Chine.

Tl;dr Meta propose ses modèles d’IA Llama aux agences gouvernementales.

Oracle, AWS et Microsoft sont parmi les partenaires privés.

L’initiative vise à rivaliser avec la Chine en matière d’IA.

Meta ouvre ses modèles d’IA au gouvernement

Le géant technologique Meta a récemment annoncé la mise à disposition de ses modèles d’intelligence artificielle (IA) Llama aux agences gouvernementales et aux entrepreneurs travaillant sur la sécurité nationale.

Partenariats avec le secteur privé

Plus d’une douzaine d’entreprises du secteur privé, qui collaborent avec le gouvernement américain, figurent parmi les bénéficiaires de cette initiative. Parmi eux, on retrouve des poids lourds de l’industrie tels qu’Amazon Web Services, Oracle et Microsoft, ainsi que des entrepreneurs de la défense comme Palantir et Lockheed Martin.

Oracle, par exemple, se servira de Llama pour synthétiser les documents de maintenance des avions, permettant ainsi aux techniciens de diagnostiquer plus rapidement et précisément les problèmes. De leur côté, Amazon Web Services et Microsoft utiliseront Llama pour soutenir les gouvernements en hébergeant les modèles sur leurs solutions cloud sécurisées pour les données sensibles.

Une rivalité avec la Chine en toile de fond

Au-delà des États-Unis, Meta fournit également un accès similaire à Llama aux gouvernements et entrepreneurs du Royaume-Uni, du Canada, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande. Selon Bloomberg, ces partenariats sont une tentative de rivaliser avec la Chine dans la course mondiale à l’IA.

Dans un billet de blog, Nick Clegg, le Président des Affaires mondiales de Meta, a suggéré que ces collaborations aideront les États-Unis à se mesurer à la Chine. Il a affirmé : « Nous croyons qu’il est dans l’intérêt de l’Amérique et du monde démocratique que les modèles open source américains excellent et réussissent face aux modèles de la Chine et d’ailleurs ».

En tant qu’entreprise américaine prospère grâce à l’esprit entrepreneurial et aux valeurs démocratiques, Meta entend jouer son rôle pour soutenir la sécurité, la sûreté et la prospérité économique des États-Unis et de ses alliés les plus proches.