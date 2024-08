Microsoft annonce une disparition très progressive du Panneau de Configuration de Windows, vieux de 39 ans

Le panneau de configuration nous accompagne depuis près de quatre décennies.

TL;DR Microsoft prévoit d’éliminer le Panneau de Configuration.

Microsoft encourage à utiliser l’Application Paramètres à la place.

Le Panneau de Configuration existe depuis 1985.

Le Panneau de Configuration de Microsoft : une ère qui se termine

Le célèbre géant de la technologie, Microsoft, a récemment annoncé qu’il était en train de supprimer l’emblématique « Panneau de Configuration », une caractéristique présente dans Windows depuis 1985. Ce mouvement n’est pas seulement significatif pour ceux qui se souviennent de la première version de Windows, mais aussi pour tous les utilisateurs qui ont fait des ajustements à leur système via cette interface utilitaire omniprésente.

Les utilisateurs redirigés vers l’application Paramètres

Depuis octobre 2020, Microsoft a commencé à rediriger les utilisateurs vers l’Application Paramètres. Selon l’entreprise, cette dernière offre une expérience plus moderne et simplifiée. Le Panneau de Configuration, qui permettait jusqu’à présent aux utilisateurs d’effectuer diverses tâches, y compris l’ajout de dispositifs et d’imprimantes, l’ajustement de la date et de l’heure, la personnalisation du bureau, etc., sera bientôt une fonctionnalité de l’histoire de Windows.

Malgré son existence presque quadragénaire, Microsoft n’a pas indiqué clairement quand le Panneau de Configuration serait complètement mis au rebut. Cependant, il est clair que l’Application Paramètres gagne progressivement du terrain et se substitue à la majorité des utilisations du vénérable Panneau de Configuration.

Le futur de la configuration de Windows

Au fur et à mesure que les paramètres sont migrés vers l’application Paramètres plus récente, Microsoft a amendé sa déclaration initiale, soulignant ainsi la transition en cours. Cependant, la société n’a pas encore commenté officiellement la mise hors service de son vieux cheval de bataille de l’époque du MS-DOS.

Un départ marquant la fin d’une époque

Depuis son lancement avec Windows 1.0, le Panneau de Configuration a été une partie intégrante de l’expérience Windows. Son départ marque la fin d’une époque, et sera sans doute un chapitre mémorable pour les utilisateurs de longue date. Cependant, le futur réside indéniablement dans l’Application Paramètres, qui entend offrir une expérience plus fluide et moderne.