Google Essentials : tous les services Google réunis dans une seule application Windows

La nouvelle application sera disponible sur les nouveaux ordinateurs portables HP, avec l'intention de se généraliser à davantage de PC sous Windows.

TL;DR Une nouvelle application, ‘Google Essentials’, équipera les laptops Hewlett-Packard.

L’application centralisera l’accès aux services Google et aux données de l’utilisateur.

Google prévoit de rendre l’application disponible sur d’autres marques de PC Windows.

Introduction à Google Essentials

En achetant un laptop Hewlett-Packard dans les prochaines semaines, les utilisateurs découvriront un nouvel élément sur le menu « Démarrer » : Google Essentials. Suite à l’annonce faite par Google le jeudi, cette application rapprochera certains de ses services de base tels que Google Photos, Google Drive et Google Messages.

Les Caractéristiques de Google Essentials

Plutôt que d’être simplement un regroupement de raccourcis vers les services Google les plus utilisés, Google Essentials ambitionne de centraliser les informations de votre compte Google. Concrètement, tout ce que vous avez sauvegardé sur votre compte, qu’il s’agisse de documents, de photos, voire même de parties sauvegardées issues de Google Play Games, sera facilement accessible. De plus, les abonnés éligibles bénéficieront d’un essai gratuit de deux mois de Google One avec un stockage en nuage de 100GB.

Disponibilité de l’application

Selon le billet de blog publié, Google Essentials sera intégrée en premier lieu dans les nouveaux laptops de Hewlett-Packard, y compris les modèles tels que Spectre, Envy, Pavilion, OMEN et Victus. Cependant, Google ne s’arrêtera pas là et a l’intention d’étendre l’application à davantage de marques de PC Windows dans le futur.

Google Essentials et Windows Live Essentials

L’idée d’une application regroupant plusieurs services Google rappelle le concept de l’ancien Windows Live Essentials. Cette suite d’applications Microsoft offrait aux utilisateurs de Windows un accès simplifié à des applications comme Mail, Movie Maker, Messenger et Writer. Une version archivée de l’installeur de Windows Live Essentials est toujours disponible sur Internet Archive.